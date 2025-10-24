โคลอมเบียจวกสหรัฐ! รัวโจมตีเรือต้องสงสัยลอบขนยาเสพติด-สังหารแล้ว 37 ราย

โคลอมเบียจวกสหรัฐ! – บีบีซี รายงานวันที่ 24 ต.ค. ว่า กองกำลังสหรัฐอเมริกาโจมตีเรือลำที่สองซึ่งถูกกล่าวหาว่าบรรทุกยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิก ท่ามกลางความพยายามปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลที่ทวีความรุนแรงขึ้น
นายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 3 ราย และไม่มีเจ้าหน้าที่สหรัฐได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเมื่อวันพุธที่ 22 ต.ค.
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสหรัฐโจมตีเรืออีกลำในมหาสมุทรแปซิฟิก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย นายเฮกเซธโพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ว่า “ภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการโจมตีด้วยอาวุธจลนศาสตร์ร้ายแรงอีกครั้งกับเรือที่ดำเนินการโดยองค์กรก่อการร้ายที่ตกเป็นเป้าหมาย”
“การโจมตีเหล่านี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ วันแล้ววันเล่า พวกนี้ไม่ใช่แค่ผู้ค้ายาเสพติด พวกนี้เป็นผู้ก่อการร้ายยาเสพติดที่นำความตายและการทำลายล้างมาสู่เมืองของเรา” โพสต์ดังกล่าวมีวิดีโอที่แสดงให้เห็นเรือลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้หลังถูกระเบิดของสหรัฐ จากนั้นมีวัตถุลอยน้ำปรากฏขึ้นก่อนที่วัตถุเหล่านี้จะถูกโจมตีทางอากาศครั้งที่สอง
ขณะที่รัฐบาลโคลอมเบียแถลงประณามว่าการกระทำของสหรัฐนั้น “เหมือนกับการใช้โทษประหารชีวิตในดินแดนที่ไม่ใช่ของตน” นายเมาริซิโอ ฮารามิโญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบีย กล่าวว่าการโจมตีอยู่นอกเหนือกฎหมายระหว่างประเทศและคนบนเรือไม่มีทางป้องกันตัวเองได้เลย
ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 รายจากการโจมตีเรือที่สหรัฐกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติด รวมถึงการโจมตีเรือกึ่งดำน้ำในทะเลแคริบเบียนเมื่อเร็วๆ นี้ ชาย 2 คนที่รอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนถูกส่งตัวกลับโคลอมเบียและเอกวาดอร์
ต่อมารัฐบาลเอกวาดอร์เปิดเผยชื่อบุคคลดังกล่าวคือ นายอันเดรส เฟอร์นันโด ตูฟีโญ โดยระบุว่าไม่มีหลักฐานการกระทำผิด ส่วนชายอีกคนจากโคลอมเบียมีรายงานว่ายังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
