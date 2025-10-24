โคลอมเบียจวกสหรัฐ!บีบีซี รายงานวันที่ 24 ต.ค. ว่า กองกำลังสหรัฐอเมริกาโจมตีเรือลำที่สองซึ่งถูกกล่าวหาว่าบรรทุกยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิก ท่ามกลางความพยายามปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลที่ทวีความรุนแรงขึ้น

นายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 3 ราย และไม่มีเจ้าหน้าที่สหรัฐได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเมื่อวันพุธที่ 22 ต.ค.

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสหรัฐโจมตีเรืออีกลำในมหาสมุทรแปซิฟิก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย นายเฮกเซธโพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ว่า “ภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการโจมตีด้วยอาวุธจลนศาสตร์ร้ายแรงอีกครั้งกับเรือที่ดำเนินการโดยองค์กรก่อการร้ายที่ตกเป็นเป้าหมาย”

“การโจมตีเหล่านี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ วันแล้ววันเล่า พวกนี้ไม่ใช่แค่ผู้ค้ายาเสพติด พวกนี้เป็นผู้ก่อการร้ายยาเสพติดที่นำความตายและการทำลายล้างมาสู่เมืองของเรา” โพสต์ดังกล่าวมีวิดีโอที่แสดงให้เห็นเรือลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้หลังถูกระเบิดของสหรัฐ จากนั้นมีวัตถุลอยน้ำปรากฏขึ้นก่อนที่วัตถุเหล่านี้จะถูกโจมตีทางอากาศครั้งที่สอง

โคลอมเบียจวกสหรัฐ! รัวโจมตีเรือต้องสงสัยลอบขนยาเสพติด-สังหารแล้ว 37 ราย

โคลอมเบียจวกสหรัฐ! – US forces have struck a second vessel alleged to be carrying drugs in the Pacific Ocean, amid an escalating US campaign against seaborne drug smuggling. Three people were killed and no US forces were harmed in the strike on Wednesday, Defence Secretary Pete Hegseth said. It came hours after the US struck another boat in the Pacific, killing two people. /Pete Hegseth on X/

ขณะที่รัฐบาลโคลอมเบียแถลงประณามว่าการกระทำของสหรัฐนั้น “เหมือนกับการใช้โทษประหารชีวิตในดินแดนที่ไม่ใช่ของตน” นายเมาริซิโอ ฮารามิโญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบีย กล่าวว่าการโจมตีอยู่นอกเหนือกฎหมายระหว่างประเทศและคนบนเรือไม่มีทางป้องกันตัวเองได้เลย

ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 รายจากการโจมตีเรือที่สหรัฐกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติด รวมถึงการโจมตีเรือกึ่งดำน้ำในทะเลแคริบเบียนเมื่อเร็วๆ นี้ ชาย 2 คนที่รอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนถูกส่งตัวกลับโคลอมเบียและเอกวาดอร์

ต่อมารัฐบาลเอกวาดอร์เปิดเผยชื่อบุคคลดังกล่าวคือ นายอันเดรส เฟอร์นันโด ตูฟีโญ โดยระบุว่าไม่มีหลักฐานการกระทำผิด ส่วนชายอีกคนจากโคลอมเบียมีรายงานว่ายังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

โคลอมเบียจวกสหรัฐ! รัวโจมตีเรือต้องสงสัยลอบขนยาเสพติด-สังหารแล้ว 37 ราย

โคลอมเบียจวกสหรัฐ! – Colombia’s government has denounced the US for carrying out strikes on vessels close to its coast, saying the American action was “like applying the death penalty in a territory that is not yours”. Wednesday’s strikes were the first in Pacific waters, as most previous attacks were in the Caribbean. “These strikes will continue, day after day. These are not simply drug runners – these are narco-terrorists bringing death and destruction to our cities,” Hegseth posted on X. /Pete Hegseth on X/

โคลอมเบียจวกสหรัฐ! รัวโจมตีเรือต้องสงสัยลอบขนยาเสพติด-สังหารแล้ว 37 ราย

The post was accompanied by a video that appears to show a boat catching fire after being struck by a US bomb. Floating items are then seen in the water, before they appear to be targeted by a second air strike. The Colombian deputy foreign minister, Mauricio Jaramillo, said the strikes were “disproportionate and outside international law”. He told the BBC’s Newsday programme that those aboard had “no possibility to defend themselves”. /Pete Hegseth on X/

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
5

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
6

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
7

เปิด 3 สาเหตุ รักแร้คาร์บอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ขัดให้ตายก็ไม่ออก แนะวิธีทำให้หาย
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
9

รู้จักตัวจริง อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง จากแวดวงนางงาม สู่จิตอาสา
10

หมอเจด เผย 5 สัญญาณ ผิวแบบนี้ ระวัง "มะเร็งเต้านม"