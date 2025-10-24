อุทาหรณ์สะเทือนใจ! เด็กวัยรุ่นนิวซีแลนด์กลืนแม่เหล็กแรงสูงเกือบ 100 ชิ้น แพทย์ต้องผ่าตัดลำไส้-ตัดเนื้อเน่าช่วยชีวิต เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นออนไลน์
สื่อต่างประเทศเผย เกิดเหตุสุดช็อกในนิวซีแลนด์ เมื่อเด็กชายวัยเพียง 13 ปี กลืนแม่เหล็กแรงสูงเกือบ 100 ชิ้น ที่ซื้อจากแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง จนต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อนำแม่เหล็ก และชิ้นเนื้อของลำไส้ออกบางส่วน หลังมีอาการปวดท้องต่อเนื่องหลายวัน
รายงานจากวารสารการแพทย์นิวซีแลนด์ระบุว่า เด็กชายรายนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเทารังกา บนเกาะตอนเหนือของประเทศ หลังมีอาการปวดท้องรุนแรงต่อเนื่อง 4 วัน ก่อนจะยอมรับกับแพทย์ว่า “ได้กลืนแม่เหล็กแรงสูง” ชนิดนีโอไดเมียม ขนาด 5×2 มิลลิเมตร จำนวนราว 80 – 100 ชิ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า
แพทย์เปิดเผยว่า แม่เหล็กเหล่านี้ ซึ่ง ถูกห้ามจำหน่าย ในนิวซีแลนด์ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 ถูกซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยภาพเอกซเรย์เผยให้เห็นแม่เหล็กจับตัวกันเป็นแนวตรงสี่แถวภายในลำไส้ของเด็กชาย และแรงดูดของแม่เหล็กทำให้ส่วนต่าง ๆ ของลำไส้ติดกันอย่างผิดปกติ
ด้วย “แรงกด” และ “แรงดูด” ของแม่เหล็ก ส่งผลให้เกิดภาวะ “เนื้อตาย” ในลำไส้เล็ก และส่วนซีคัม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ รวมทั้งหมดสี่ตำแหน่ง ทีมศัลยแพทย์จึงต้องเข้าทำการผ่าตัดนำแม่เหล็กทั้งหมดออก พร้อมตัดเนื้อเยื่อที่ตายแล้วทิ้ง โดยเด็กชายต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 8 วัน ก่อนจะฟื้นตัว และกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
แพทย์ผู้จัดทำรายงาน ได้แก่ บินูรา เลกามาลาเก, ลูซินดา ดันแคน-แวร์ และนิโคลา เดวิส ระบุว่า “กรณีนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงอันตรายจากการกลืนแม่เหล็กเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการเข้าถึงสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน”
พวกเขาเตือนเพิ่มเติมว่า การกลืนแม่เหล็กอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว แม้หลังผ่าตัดแล้ว เช่น ลำไส้อุดตัน, ไส้เลื่อนในช่องท้อง และอาการปวดเรื้อรัง ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยไปตลอดชีวิต
ด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกแถลงการณ์ แสดงความเสียใจ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่าได้เริ่มการสอบสวนภายใน และติดต่อผู้เขียนรายงานในวารสารการแพทย์นิวซีแลนด์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้
บริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแม่เหล็กที่เกี่ยวข้องถูกซื้อผ่านแพลตฟอร์มของตนโดยตรงหรือไม่? แต่ได้เริ่มตรวจสอบรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของนิวซีแลนด์อย่างเคร่งครัด
โดยก่อนหน้านี้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่จากจีนรายนี้เคยถูกวิพากษ์ในหลายประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรปว่า “ยังไม่สามารถจัดการกับสินค้าผิดกฎหมายบนระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
