งงพลาดตรงไหน สาวญี่ปุ่นเที่ยวไต้หวันครั้งแรก ถามเอไอช่วยแพลนทริป ลงเครื่องเพิ่งรู้ยังอยู่ประเทศเดิม เกือบร้องไห้ แต่ไม่เป็นไร
กลายเป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อสาวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ใช้ ChatGPT มากเกินไปจนไม่ทันรู้ตัวว่าจองตั๋วผิดกลับมาประเทศเดิม ลั่น “งงกับตัวเองมาก มันงี่เง่าจนเกือบร้องไห้”
โดยหญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวผ่านโซเชียล หลังใช้ ChatGPT วางแผนทริปไปเที่ยวไต้หวัน ซึ่งเป็นทริปที่เธอไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก เธอตื่นเต้นมากหลังจากจองตั๋วเครื่องบินจนต้องจด “Taiwan Travel Plan Note” ไว้ในโทรศัพท์
จดสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่อยากไป แต่เธอไม่คาดคิดว่าจะมาถึงท่าอากาศยานมัตสึยามะ จังหวัดเอฮิ ญี่ปุ่นตอนลงจากเครื่องบิน “ทำไมฉันถึงทำพลาดแบบนี้ ฉันน่าจะอยู่ไต้หวันตั้งนานแล้ว ฉันทำอะไรผิดเนี่ย?”
โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลในกระทู้ต่างๆ และได้รับคอมเมนต์และการโต้ตอบจากผู้ใช้ทั้งชาวไต้หวันและญี่ปุ่นมากมาย รวมถึงคอมเมนต์อย่างเช่น “ครั้งหน้าที่คุณมาเที่ยวไต้หวัน!” “เลือกสนามบินเถาหยวนปลอดภัยกว่า” “ขอโทษที ฉันอดขำไม่ได้ ไต้หวันใกล้มาก เวลาบินก็สั้น ฉันอาจจะไม่ทันสังเกต… ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้สนุกกับการไปเที่ยวเอฮิเมะนะ”
“เฮ้ ยังไงก็เถอะ ราคาตั๋วก็ต่างกัน อาคารผู้โดยสารก็ต่างกัน จุดตรวจค้นขาออกก็ต่างกัน… จะไปสนามบินโดยไม่แสดงหนังสือเดินทางเหรอเนี่ย? ขอโทษที ฉันก็ตกใจเหมือนกัน”
ขณะที่ ชาวเน็ตบางคนคอมเมนต์ว่า “คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอก หลายคนไต้หวันก็ทำพลาดแบบนี้” “ปรากฏว่าไม่ใช่แค่คนไต้หวันที่ทำพลาดแบบนี้ คนญี่ปุ่นก็ทำพลาดเหมือนกัน”
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตชาวญี่ปุ่นในท้องถิ่นต่างพากันแชร์ข้อมูลการท่องเที่ยวเอฮิเมะ โดยแนะนำให้เธอใช้โอกาสนี้ไปเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารท้องถิ่น รวมถึงพวกเขายังแนะนำถนนช้อปปิ้ง ร้านอาหาร บ่อน้ำพุร้อน และการเดินทางอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เจ้าของโพสต์รู้สึกประทับใจกับกระแสตอบรับอันกระตือรือร้นของทุกคน จึงตอบกลับไปว่า “พรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยวแถวโดโกะออนเซ็นค่ะ จดสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนแนะนำไว้เรียบร้อยแล้ว!”
ถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางเดิมของเธอจะผิด แต่เธอก็ตัดสินใจทิ้งความเสียใจไว้เบื้องหลังและดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นของเอฮิเมะอย่างจริงจัง ทำให้การเดินทาง “บินผิดเที่ยว” ครั้งนี้กลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม