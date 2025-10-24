หนูน้อยชาวจีนเป็นไวรัล หลังกำลังกินอาหารที่เหลือจากแผงของพ่อแม่ ทำชาวเน็ตอยากกินตาม จนร้านกลับมาขายดี ยอดขายพุ่ง
เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีคลิปที่ทำให้ชาวเน็ตจีนต้องยิ้มตาม เมื่อหนูน้อยคนหนึ่งในเมืองฉางซา ประเทศจีน กำลังกินเมนูที่ขายไม่หมดจากแผงของพ่อแม่อย่างเอร็ดอร่อย จนทำให้กลับมาขายดีแบบไม่ทันตั้งตัว
นางเหวิน ผู้เป็นแม่เล่าว่า เธอกับ “หลี่” สามีเริ่มเปิดแผงขายอาหารตั้งแต่ปี 2017 ทั้งคู่ยอมรับว่าการเปิดการขายของริมถนนไม่ได้ราบรื่นนัก บางวันต้องยืนขายเกิน 10 ชั่วโมง
เธอเริ่มตั้งร้านทุกวันประมาณ 4 โมงเย็น หลังคลิปลูกสาวโด่งดัง ลูกค้าแห่มาซื้อแน่นร้าน ถึงจะ “เหนื่อยมากแต่มีความสุข” และลูกสาวไม่ได้เสียใจที่อาหารถูกซื้อไปจนหมด จนไม่เหลือให้กินอย่างเคย
“เมื่อก่อนที่ขายได้น้อย ยังพอมีเวลาพัก แต่ตอนนี้ขายหมดเร็ว กลับบ้านได้ไว เจอลูกก่อนนอน ถือว่าคุ้มค่ะ ลูกไม่ได้เสียใจเลยที่ซุปหมด กลับดีใจเสียอีก ไม่คิดเลยว่าคลิปจะดัง เพราะเป็นภาพชินตาของครอบครัว ลูกชอบกินอาหารที่เราทำอยู่แล้ว” เหวินกล่าว
เรียกได้ว่ากระแสแรงจนทั้งคู่ตั้งตัวไม่ทัน วัตถุดิบบางอย่างขาดแคลนเลยทีเดียว เมื่อถูกถามว่าจะขยายเวลาขายไหม ทั้งคู่ตอบว่ายังไม่คิด เพราะตอนนี้ต้องทำของมากกว่าปกติ 2–3 เท่าแล้ว และถึงแม้จะดังชั่วข้ามคืน แต่พวกเธอยังคงมีเป้าหมายเหมือนเดิม นั่นคือ “เปิดร้านเล็ก ๆ” ของตัวเอง
“อยู่ดี ๆ ก็ไวรัล ตอนนั้นยังเที่ยวอยู่เลย เพื่อนโทรมาบอกว่า ทำไมมีคนดูเยอะขนาดนี้! เราเองยังตกใจ กลัวดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึง ต้องขอโทษลูกค้าที่ซื้อไม่ทันจริง ๆ ตอนนี้เราขอโฟกัสที่การขายของให้ดีและบริการให้ทั่วถึงก่อน ถ้ามีโอกาส ก็อยากเปิดร้านเล็ก ๆ ในอนาคต” เหวินกล่าว
