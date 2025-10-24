สาวเกาหลีตกเป็นเหยื่อ โดนมิจฯ อ้างเป็นนักแสดงชื่อดัง Squid Game หลอกให้รัก เพียง 6 เดือน สูญเงิน 12 ล้าน คาดฝีมือแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า หญิงชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ สูญเงินรวมกว่า 500 ล้านวอนหรือราว 12 ล้านยาท หลังถูกหลอกให้เชื่อว่ากำลังคบหากับ “อีจองแจ” นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ Squid Game ผ่านภาพถ่ายที่สร้างขึ้นด้วยเอไอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2025 ผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงวัย 50 ปี (ระบุชื่อเพียง “นางเอ”) ได้รับข้อความจากผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกที่อ้างว่าเป็น “อีจองแจ” ตัวจริง ทักมาพูดคุยบอกอยากคุยกับแฟนคลับของเขาโดยตรง ก่อนขอให้ไปคุยต่อทางแอป KakaoTalk (แอปส่งข้อความของเกาหลีใต้)
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ กลุ่มมิจฉาชีพได้ส่งภาพเซลฟี่ที่สร้างด้วย AI โดยอ้างว่าเป็นภาพถ่ายของนักแสดงที่สนามบิน รวมถึงใบขับขี่ปลอมที่มีชื่อของ “อีจองแจ” แต่มีวันเกิดที่ไม่ถูกต้อง
พร้อมพูดถึงการถ่ายทำซีซันใหม่ของ Squid Game 3 เพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อมากยิ่งขึ้น ด้านเหยื่อบอกกับสื่อท้องถิ่นว่า “ฉันแทบไม่มีเวลาเปิดทีวีดูเลย แต่เขายืนยันซ้ำๆ ว่าเขาคืออีจองแจตัวจริง และขอให้ฉันเชื่อใจเขา”
ต่อมามิจฉาชีพเริ่มแต่งเรื่องเพื่อเรียกเงิน โดยอ้างว่ามีผู้บริหารบริษัท ที่สามารถจัดให้เธอได้พบกับอีจองแจเป็นการส่วนตัว หากยอมจ่ายเงิน 6 ล้านวอนหรือราว 1.4 แสนบาท
จากนั้นก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมอีก 10 ล้านวอนหรือราว 2.3 แสนบาท สำหรับ “บัตรแฟนมีตระดับ VIP” หลังจากนั้น คนร้ายยังอ้างว่า “อีจองแจ” ถูกกักตัวที่สนามบินในสหรัฐฯ และขอให้โอนเงินช่วยเหลือซ้ำหลายครั้ง
โดยระหว่างการพูดคุย คนร้ายเรียกผู้เสียหายด้วยถ้อยคำหวาน เช่น “ที่รัก” และ “สุดที่รัก” ทำให้หญิงรายนี้เชื่อว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบคนรักจริงๆ
ตลอดระยะเวลา 6 เดือน เธอถูกโน้มน้าวให้โอนเงินรวมกว่า 500 ล้านวอนหรือราว 12 ล้านบาท โดยเชื่อว่าชายคนดังกล่าวจะคืนเงินให้เมื่อกลับมาประเทศเกาหลี
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยสำนักงานตำรวจจังหวัดคยองนัม ของเกาหลีใต้ ซึ่งกำลังตรวจสอบเบาะแสที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติที่มีฐานในประเทศกัมพูชา
ด้านต้นสังกัดของอีจองแจ ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ระบุว่า ทั้งบริษัทและศิลปินของเราไม่มีวันขอเงิน โอนเงิน หรือรับบริจาคจากใครทั้งสิ้น
หากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ขออย่าตอบกลับและโปรดระวังการหลอกลวง โดยทางเราพร้อมให้ความร่วมือกับทางเจ้าหน้าที่ และจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด