ตูบเป็นไวรัลเพราะรอยยิ้มกินใจ เจ้าของยืนยันไม่ใช่ AI พร้อมเผยเบื้องหลังเศร้า

เบลลา สุนัขวัย 14 ปี จากรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา กำลังกลายเป็นไวรัลอีกครั้ง ด้วย “รอยยิ้มแสนพิเศษ” ที่มีมาตั้งแต่เกิด

ภาพของเบลลา พร้อมแคปชัน “สุนัขที่มีรอยยิ้มน่ารักที่สุด” ถูกแชร์ออกไปกว้างขวางหลายแพลตฟอร์ม ทั้งนี้หลายคนได้สงสัยว่าเป็นภาพจริง หรือ AI

ด้าน “เมลานี แซเวจ” เจ้าของรีบเปิดเผยว่า ภาพไม่ได้ถูกแต่งด้วย AI สาเหตุของรอยยิ้มเอกลักษณ์ของเบลลาเกิดจากอาการป่วย

โดยเบลลามีรอยยิ้มสุดยูนีคตั้งแต่ยังเป็นลูกหมา เพราะเกิดมาฟันก็หายไปหลายซี่ เมื่ออายุมากขึ้น ฟันก็ยิ่งหลุดเรื่อย ๆ ทำให้กล้ามเนื้อรอบปากไม่ค่อยมั่นคง ริมฝีปากด้านขวาจึงโค้งขึ้นเล็กน้อย ทำให้มีรอยยิ้มที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

เมลานีกล่าวว่า แม้เบลลาจะมีอายุมากแล้ว แต่ยังคงชอบไปเล่นที่ชายหาดทุกวัน หรือนั่งรถเข็นไปชมวิว เรียกได้ว่าใช้ชีวิตได้สดใสเหมือนกับรอยยิ้มของเจ้าตูบ

ขอบคุณที่มา Instagram

