หวั่นภัยพิบัติ ชาวประมงพบปลาออร์ฟิชยักษ์ หรือปลาวันสิ้นโลก เกยตื้นนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ โยงลางแผ่นดินไหว นักวิทย์ออกตัวค้าน ยันไม่มีหลักฐาน
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า พบปลาออร์ฟิชยักษ์ เกยตื้นบริเวณนอกชายฝั่งเมืองรอกซัส ประเทศฟิลิปปินส์ สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านภายในพื้นที่ หวั่นเป็นสัญญาณเตือนแผ่นดินไหว ตามความเชื่อดั้งเดิม ผู้เชี่ยวชาญยืนยันไร้หลักฐานเชื่อมโยง
สื่อท้องถิ่น ระบุว่า พบปลาออร์ฟิชยักษ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ปลาแผ่นดินไหวหรือปลาวันสิ้นโลก ขนาดประมาณ 3.5 เมตร โดยชาวประมงพบปลาตัวนี้ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายฝั่งเมืองรอกซัส ก่อนที่มันจะตาย
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่บนโลกโซเชียลทำให้ได้รับความสนใจอย่างมาก ทำเอาผู้คนต่างหวั่นวิตกเกรงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เนื่องจากปลาตัวนี้ตามความเชื่อดั้งเดิม หากเกยตื้นมาบนหาดจะเป็นลางบ่งบอกว่าจะเกิดภัยพิบัติภายในประเทศ
อีกทั้ง ฟิลิปปินส์เพิ่งเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่ด้านนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลยืนยันว่า ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่ยืนยันความเชื่อเรื่อง “ปลาออร์ฟิชเตือนเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหว”
ขณะที่ นักวิจัยทางทะเลของฟิลิปปินส์ระบุว่า สาเหตุที่ปลาตัวนี้หลงเข้ามาในน่านน้ำตื้นอาจมาจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น กระแสน้ำผิดปกติ หรือการเปลี่ยนแปลงของความดันใต้น้ำ
หน่วยงานเกษตรท้องถิ่นได้เก็บตัวอย่างปลาดังกล่าวเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตาย พร้อมเตือนประชาชนว่า หากพบสัตว์ทะเลหายากหรือมีลักษณะผิดปกติ ไม่ควรสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายเอง แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างปลอดภัยและใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป