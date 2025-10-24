จีนแต่งตั้ง – วันที่ 24 ต.ค. บีบีซี รายงานว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่งตั้ง พล.อ.จาง เฉิงหมิน อายุ 67 ปี อดีตทหารผ่านศึกที่เคยนั่งเก้าอี้รองเลขาธิการฝ่ายต่อต้านการทุจริตของ คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (ซีเอ็มซี) เป็นนายพลระดับสูงอันดับสองของประเทศ ไม่กี่วันหลังปลดนายพลระดับสูง 9 นายในปฏิบัติการกวาดล้างการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่

จีนแต่งตั้ง “นายพลปราบโกง” นั่งรองประธานลำดับ 2 คุมทัพ-หลังกวาดล้างครั้งใหญ่

จีนแต่งตั้ง – In this photo released by Xinhua News Agency on Thursday, Oct 23, 2025, the 20th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) convenes its fourth plenary session in Beijing. (Li Xiang/Xinhua via AP)

ที่ประชุม คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (ซีซีพี) ประกาศในช่วงท้ายการประชุมนาน 4 วันว่าพล.อ.จางจะดำรงตำแหน่งรองประธานลำดับสองของซีเอ็มซี

ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับสามของหน่วยงานทหารสูงสุดของประเทศ ถัดจากพล.อ.จาง โหยวเซี่ย รองประธานลำดับหนึ่งของซีเอ็มซี และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน

จีนแต่งตั้ง – In this photo released by Xinhua News Agency on Thursday, Oct 23, 2025, Chinese President Xi Jinping speaks during the fourth plenary session of the 20th Communist Party of China (CPC) Central Committee in Beijing. (Xie Huanchi/Xinhua via AP)

นอกจากการแต่งตั้งแล้วคณะกรรมการกลางคอมมิวนิสต์จีนยังอนุมัติแผนห้าปีฉบับใหม่ซึ่งกำหนดลำดับความสำคัญโดยเน้นถึงการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารดังกล่าวยังเรียกร้องให้ยกระดับการเปลี่ยนผ่านสีเขียวหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ-สังคมให้ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปรับปรุงการป้องกันประเทศให้ทันสมัย รวมถึงกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อชดเชยรายได้จากการส่งออกที่สูญเสียไปในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

จีนแต่งตั้ง “นายพลปราบโกง” นั่งรองประธานลำดับ 2 คุมทัพ-หลังกวาดล้างครั้งใหญ่

FILE PHOTO: Central Military Commission (CMC) members Zhang Shengmin and Liu Zhenli attend the opening session of the National People’s Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 5, 2025. The Chinese Communist Party has named a veteran who has overseen anti-corruption efforts in the military to be the country’s second highest ranking general, just days after nine generals were expelled in a major purge. REUTERS/Florence Lo/File Photo

จีนแต่งตั้ง “นายพลปราบโกง” นั่งรองประธานลำดับ 2 คุมทัพ-หลังกวาดล้างครั้งใหญ่

He Weidong, then vice-chair of the powerful Central Military Commission attends the opening session of the National People’s Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China, on March 5, 2025. The nine expelled generals were suspected of serious financial crimes, China’s defence ministry said last week. However, analysts said it could also be seen as a political purge. (AP Photo/Ng Han Guan)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 24 ตุลาคม 2568
2

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
3

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
4

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
5

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
7

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
8

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
9

เปิด 3 สาเหตุ รักแร้คาร์บอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ขัดให้ตายก็ไม่ออก แนะวิธีทำให้หาย
10

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผย เคยทรงต่อสู้มะเร็งเต้านม รับสั่งกำลังใจคือยารักษาที่ดีสุด