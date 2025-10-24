จีนแต่งตั้ง “นายพลปราบโกง” นั่งรองประธานลำดับ 2 คุมทัพ-หลังกวาดล้างครั้งใหญ่

จีนแต่งตั้ง – วันที่ 24 ต.ค. บีบีซี รายงานว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่งตั้ง พล.อ.จาง เฉิงหมิน อายุ 67 ปี อดีตทหารผ่านศึกที่เคยนั่งเก้าอี้รองเลขาธิการฝ่ายต่อต้านการทุจริตของ คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (ซีเอ็มซี) เป็นนายพลระดับสูงอันดับสองของประเทศ ไม่กี่วันหลังปลดนายพลระดับสูง 9 นายในปฏิบัติการกวาดล้างการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่
ที่ประชุม คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (ซีซีพี) ประกาศในช่วงท้ายการประชุมนาน 4 วันว่าพล.อ.จางจะดำรงตำแหน่งรองประธานลำดับสองของซีเอ็มซี
ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับสามของหน่วยงานทหารสูงสุดของประเทศ ถัดจากพล.อ.จาง โหยวเซี่ย รองประธานลำดับหนึ่งของซีเอ็มซี และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน
นอกจากการแต่งตั้งแล้วคณะกรรมการกลางคอมมิวนิสต์จีนยังอนุมัติแผนห้าปีฉบับใหม่ซึ่งกำหนดลำดับความสำคัญโดยเน้นถึงการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารดังกล่าวยังเรียกร้องให้ยกระดับการเปลี่ยนผ่านสีเขียวหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ-สังคมให้ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปรับปรุงการป้องกันประเทศให้ทันสมัย รวมถึงกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อชดเชยรายได้จากการส่งออกที่สูญเสียไปในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
