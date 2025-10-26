เตือนภัย “เฮอริเคนเมลิสซา” ส่อรุนแรงระดับ 4 แถบแคริบเบียนตั้งรับ-หวั่นท่วมหนัก

เตือนภัย “เฮอริเคนเมลิสซา” – เอพี รายงานวันที่ 26 ต.ค. ว่า หลายประเทศในแถบแคริบเบียนตอนเหนือ รวมถึงเฮติและจาเมกา เตรียมรับมือกับพายุ “เมลิสซา” ที่ทวีความรุนแรงกลายเป็นพายุเฮอริเคนเมื่อวันเสาร์ที่ 25 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่น มีความเร็วลมสูงสุด 155 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ศูนย์กลางของพายุห่างจากกรุงคิงส์ตัน เมืองหลวงของจาเมกา ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 210 กิโลเมตร และกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขณะที่สำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนว่าเฮอริเคนเมลิสซาอาจรุนแรงถึงระดับ 4 (ความเร็วลม 209–251 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เสี่ยงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ลมกระโชกแรง และน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะตอนใต้ของเกาะฮิสปันโยลาของโดมินิกันและจาเมกา
ศูนย์เฮอริเคนคาดการณ์ว่าอิทธิพลของเฮอริเคนเมลิสซาจะทำให้มีปริมาณฝนในจาเมกา 640 มิลลิเมตร และอาจมากถึง 890 มิลลิเมตรในคาบสมุทรติบูรอน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเฮติ ขณะเดียวกันรัฐบาลคิวบาประกาศเตือนภัยเฮอริเคนเมลิสซาในจังหวัดกรันมา ซานติอาโกเดคิวบา กวนตานาโม และโอลกิน
