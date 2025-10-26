เตือนภัย “เฮอริเคนเมลิสซา” เอพี รายงานวันที่ 26 ต.ค. ว่า หลายประเทศในแถบแคริบเบียนตอนเหนือ รวมถึงเฮติและจาเมกา เตรียมรับมือกับพายุ “เมลิสซา” ที่ทวีความรุนแรงกลายเป็นพายุเฮอริเคนเมื่อวันเสาร์ที่ 25 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่น มีความเร็วลมสูงสุด 155 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ศูนย์กลางของพายุห่างจากกรุงคิงส์ตัน เมืองหลวงของจาเมกา ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 210 กิโลเมตร และกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เตือนภัย “เฮอริเคนเมลิสซา” ส่อรุนแรงระดับ 4 แถบแคริบเบียนตั้งรับ-หวั่นท่วมหนัก

เตือนภัย “เฮอริเคนเมลิสซา” – Children play in a street flooded by rains caused by Tropical Storm Melissa in Santo Domingo, Dominican Republic, Friday, Oct. 24, 2025. Hurricane Melissa was strengthening rapidly late Saturday, threatening to become a major hurricane and cause catastrophic flooding in the northern Caribbean, including Haiti and Jamaica. (AP Photo/Ricardo Hernandez)

ขณะที่สำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนว่าเฮอริเคนเมลิสซาอาจรุนแรงถึงระดับ 4 (ความเร็วลม 209–251 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เสี่ยงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ลมกระโชกแรง และน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะตอนใต้ของเกาะฮิสปันโยลาของโดมินิกันและจาเมกา

ศูนย์เฮอริเคนคาดการณ์ว่าอิทธิพลของเฮอริเคนเมลิสซาจะทำให้มีปริมาณฝนในจาเมกา 640 มิลลิเมตร และอาจมากถึง 890 มิลลิเมตรในคาบสมุทรติบูรอน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเฮติ ขณะเดียวกันรัฐบาลคิวบาประกาศเตือนภัยเฮอริเคนเมลิสซาในจังหวัดกรันมา ซานติอาโกเดคิวบา กวนตานาโม และโอลกิน

เตือนภัย “เฮอริเคนเมลิสซา” ส่อรุนแรงระดับ 4 แถบแคริบเบียนตั้งรับ-หวั่นท่วมหนัก

This NOAA satellite image taken at 11:40 a.m. EST on Tuesday, Oct. 21, 2025, shows Tropical Storm Melissa in the Central Caribbean Sea. Melissa became a hurricane on Saturday, prompting U.S. forecasters to issue a hurricane warning for Jamaica, saying it could reach the island as a major storm early next week. Forecasters warned that Melissa could reach Category 4. (NOAA via AP)

เตือนภัย “เฮอริเคนเมลิสซา” ส่อรุนแรงระดับ 4 แถบแคริบเบียนตั้งรับ-หวั่นท่วมหนัก

เตือนภัย “เฮอริเคนเมลิสซา” – People place plastic tarps over their tents ahead of expected rain at a shelter for families displaced by gang violence in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, Oct. 23, 2025. As of late Saturday, Melissa had maximum sustained winds of 100 mph (155 kph), and was located about 130 miles (210 kilometers) southeast of Kingston, Jamaica. It was also about 260 miles (420 kilometers) west-southwest of Port-au-Prince, Haiti, and was moving westward at 3 mph (6 kph). (AP Photo/Odelyn Joseph)

 

