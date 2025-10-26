ผู้ชายญี่ปุ่นชอบมาก! คาเฟ่เมดแนวใหม่ สลับบทบาท สานฝันการเป็นแม่บ้านสุดน่ารัก ให้ลูกค้าได้ทดลองบริการพนักงาน แถมเปลี่ยนชุดได้ตามใจ

หากพูดถึง “คาเฟ่เมด (Maid Café)” หรือ ร้านอาหารแนวคอสเพลย์ที่พนักงานเสิร์ฟจะแต่งกายด้วยชุดแม่บ้าน (เมด) และให้บริการลูกค้า โดยลูกค้าจะถูกเรียกว่า “นายท่าน” หรือ “คุณหนู” มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นและขยายความนิยมไปในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงในประเทศไทย

ล่าสุดกำลังเกิดเทรนด์ใหม่ในประเทศญี่ปุ่น สำหรับ Maid ni Nareru Cafe หรือ Become a Maid งานป๊อบอัปชั่วคราวที่ให้ลูกค้าสลับบทบาทกับพนักงาน กลายเป็นเมดซะเอง มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 900 บาท) สำหรับประสบการณ์ 90 นาที

ลูกค้าสามารถเลือกชุดเมดยาวได้หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากชุดเมดสั้นน่ารักทั่วๆ ไป เนื่องจากไม่มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ลูกค้าจึงสวมชุดเมดทับเสื้อผ้าของตัวเอง สิ่งที่ลูกค้าต้องทำ คือ ต้องเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้กับพนักงาน อีกทั้งยังต้องเสิร์ฟข้าวโอมุไรสึ ที่ต้องวาดซอสเป็นรูปน่ารัก ๆ และเอนเตอร์เทนพนักงาน เมื่อบริการเสร็จลูกค้าก็สามารถนั่งพักดื่มน้ำ กินขนมในโซนปกติได้อีกด้วย

ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการคาเฟ่แห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย พวกเขาให้สัมภาษณ์ว่ามีความสุขที่ได้มาเติมเต็มจินตนาการในการเป็นเมด แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นงานป๊อปอัปที่มีเวลาจำกัด แต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากจนมีความต้องการเกินกว่าจำนวนที่มีจำหน่าย

ที่มา: scmp

