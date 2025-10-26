 

พนง.จีนหน้าซีด ทำกำไลหยกมูลค่ารวม 4.5 ล้านแตก แต่เจ้าของร้านให้อภัย ไม่เรียกค่าเสียหาย บอกยังอ่อนประสบการณ์ ควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นที่ร้านเครื่องประดับในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน เมื่อพนักงานหนุ่มคนหนึ่งเผลอทำกล่องใส่กำไลหยกมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านหยวนหรือราว 4.5 ล้านบาทแตกเสียหาย

แต่เจ้าของร้านกลับเลือกให้อภัยและไม่เรียกร้องค่าชดใช้ แสดงความเมตตาและให้โอกาสเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิต โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กล้องวงจรปิดภายในร้านจับภาพขณะพนักงานชายคนหนึ่งกำลังขยับโต๊ะตามคำขอของลูกค้า

ระหว่างนั้นเขาเผลอไปชนกล่องกำไลหยกจนหล่นลงพื้น เกิดเสียงแตกดังสนั่น เขารีบเก็บเศษชิ้นส่วนขึ้นมาด้วยความตกใจ ก่อนจะทรุดตัวลงด้วยความสิ้นหวังเมื่อพบว่ากำไลหลายสิบวงแตกละเอียดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

นายแซ่เฉิง เจ้าของร้าน ระบุว่า จากกำไลทั้งหมด 50 วง มีมากกว่า 30 วงที่แตกเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4.5 ล้านบาท โดยกำไลเหล่านี้ทำจากหยกรัสเซียที่มีคุณค่าหายากและไม่ได้ทำประกันไว้

แม้ต้องแบกรับความสูญเสียมหาศาล แต่เจ้าของร้านกลับไม่โทษพนักงาน พร้อมกล่าวว่า “มันเป็นคำขอของผมและลูกค้าให้ย้ายโต๊ะ พนักงานเพียงทำตาม เขาอาจประมาทเพราะยังอ่อนประสบการณ์ แต่ผมเชื่อว่าคนหนุ่มควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้

นายแซ่เฉิงยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จะนำเศษกำไลที่แตกไปจัดแสดงไว้ในร้าน เพื่อเตือนใจพนักงานคนอื่นๆ และเป็นเครื่องเตือนสติถึงความไม่ระมัดระวังเพียงชั่วขณะ อาจสร้างความเสียหายมหาศาลได้

ขณะเกิดเหตุ ดาราชื่อดังของจีนกำลังอยู่ในร้านเพื่อถ่ายวิดีโอโปรโมตสินค้า เขาเป็นผู้ขอให้พนักงานช่วยขยับโต๊ะ จึงรู้สึกผิดอย่างมากหลังเกิดเหตุ

พร้อมกล่าวว่า “ถ้าไม่ใช่เพราะคำขอของผม เหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้น ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าจะช่วยเจ้าของร้านอย่างไรให้สามารถกู้คืนความเสียหายบางส่วนได้”

เหตุการณ์นี้กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างมากบนโซเชียลมีเดียของจีน โดยมียอดเข้าชมกว่า 30 ล้านครั้ง ชาวเน็ตหลายคนชื่นชมเจ้าของร้าน พนักงาน และลูกค้าคนดังที่ต่างแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและน้ำใจในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ความเห็นบางส่วน อย่าง “แม้จะสะเทือนใจ แต่ทั้งสามฝ่ายต่างมีความดีงามและน่านับถือ” “กำไลที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้ ไม่ควรถูกวางไว้โดยไม่มีการป้องกัน เจ้าของร้านก็ควรทบทวนเรื่องความปลอดภัยเช่นกัน”

ขณะที่บางคนเสนอไอเดียว่า “เศษหยกที่แตกอาจนำไปเจียระไนเป็นลูกปัดทำสร้อยข้อมือ เพื่อช่วยลดความสูญเสียได้บ้าง”

