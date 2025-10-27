ฟิตเนสในจีนจัดกิจกรรม “แข่งลดน้ำหนัก” แรงจูงใจสุดอึ้ง ใครลดได้ 50 กิโลฯ ใน 3 เดือน รับ “ปอร์เช่” ไปเลย

กลายเป็นกระแสฮือฮาไม่น้อย เมื่อฟิตเนสแห่งหนึ่งในเมืองปินโจว มณฑลซานตง ประเทศจีน ได้เปิดตัวกิจกรรม “ลดน้ำหนัก” โดยมีรางวัลสุดยิ่งใหญ่ นั่นคือ “ปอร์เช่” พร้อมยืนยันกิจกรรมนี้ แจกจริง ไม่ได้สร้างกระแส!

ตามรายงาน “หวัง” เทรนเนอร์หนุ่มผู้จัดกิจกรรมระบุว่า หากผู้เข้าร่วมสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า 50 กิโลกรัมภายใน 3 เดือน จะได้รับรางวัลเป็น “ปอร์เช่ พานาเมร่า (Porsche Panamera)” หนึ่งคันทันที

ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วราว 7–8 คน และจะปิดรับเมื่อครบ 30 คน โดยผู้เข้าร่วมต้องชำระค่าสมัครประมาณ 10,000 หยวน (ราว 45,000 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่าการฝึกแบบเข้มข้นตลอด 3 เดือน ค่าที่พัก และอาหารครบสามมื้อ

“นี่คือการแข่งขันท้าทายขีดจำกัด เรามีทีมเทรนเนอร์มืออาชีพและนักโภชนาการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย” หวังกล่าว

หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกมาไม่นานก็สร้างกระแสหลากหลายบนโลกออนไลน์ แน่นอนว่าชาวเน็ตต่างสนใจรางวัลรถปอร์เช่เป็นพิเศษ

นายหวังยืนยันว่า กิจกรรมนี้เป็นเรื่องจริง ไม่ได้หลอกลวง โดยรถหรูจะเป็นรถของเจ้าของฟิตเนส รุ่นปี 2020 แม้ไม่ใช่รถใหม่แต่ยังอยู่ในสภาพดี พร้อมย้ำว่า จุดประสงค์ของกิจกรรมไม่ใช่เพื่อสร้างกระแส แต่เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น

“แม้จะขับมาหลายปีแล้ว แต่รับรองว่าเป็นปอร์เช่ของแท้แน่นอน” นายหวังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการลดน้ำหนักถึง 50 กิโลกรัมใน 3 เดือน ถูกผู้เชี่ยวชาญด้านมองว่า “เป็นไปได้ยากและอันตราย” หากไม่มีการดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น กล้ามเนื้อสลาย ฮอร์โมนไม่สมดุล โดยทั่วไปแพทย์แนะนำให้ลดน้ำหนักเพียงสัปดาห์ละ 0.5–1 กิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากเงื่อนไขของกิจกรรมนี้อย่างมาก

ด้านฟิตเนสชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม การฝึกจะถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายแต่ละคน และมีเทรนเนอร์คอยดูแลตลอด ขณะนี้กิจกรรมยังคงเปิดรับสมัครอยู่ หากไม่มีใครสามารถทำได้ตามเงื่อนไข รางวัลรถปอร์เช่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ขอบคุณที่มา bastillepost

