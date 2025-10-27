 

ชายญี่ปุ่นทำงานขับรถบรรทุก เพิ่งรู้ถูกสลับตัวแต่เกิด แท้จริงแล้วเป็นทายาทเศรษฐี ตระกูลร่ำรวยในโตเกียว รพ. ชดเชย 8 ล้าน

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า ชายชาวญี่ปุ่น ผู้มีชีวิตยากจนและทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกนานหลายสิบปี ต้องตกตะลึงเมื่อพบความจริงว่าเขาถูกโรงพยาบาลสลับตัวตั้งแต่แรกเกิด แท้จริงเขามาจากครอบครัวมั่งคั่ง เป็นทายาทของตระกูลร่ำรวยในโตเกียว

ย้อนกลับไปเมื่อปี 1953 ที่โรงพยาบาลซัน-อิคุไค เขตสุมิดะ กรุงโตเกียว ซึ่งเพิ่งถูกเปิดเผยหลังผ่านไปกว่า 60 ปี เมื่อศาล มีคำตัดสินให้โรงพยาบาลต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ชายผู้นี้เป็นเงิน 38 ล้านเยนหรือราว 8.2 ล้านบาท จากความผิดพลาดในการสลับทารก

ความจริงเริ่มปรากฏเมื่อ น้องชายของลูกชายคนโตในครอบครัวเศรษฐี เริ่มสงสัยถึงความแตกต่างทางรูปลักษณ์ และจำได้ว่าผู้เป็นแม่เคยพูดถึงเหตุการณ์แปลกๆ หลังคลอด

เสื้อผ้าของลูกเปลี่ยนไปหลังพยาบาลอาบน้ำให้ พวกเขาจึงแอบเก็บ ก้นบุหรี่ ของพี่ชายมาทำตรวจ DNA และพบว่าไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด

จากการสืบสวนย้อนหลังตามเอกสารของโรงพยาบาล จึงพบตัวชายอีกคนหนึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกในโตเกียว ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดก่อนอีกฝ่ายเพียง 13 นาที แต่กลับถูกส่งไปยังครอบครัวยากจน

พ่อบุญธรรมของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุเพียง 2 ขวบ เขาเติบโตมาในบ้านที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องทำงานพิเศษเพื่อเรียนจบมัธยม และมักถูกคนรอบข้างพูดเสมอว่า “หน้าไม่เหมือนพ่อแม่เลย”

ขณะที่ชายอีกคนหนึ่ง ซึ่งได้ใช้ชีวิตแทนเขากลับได้รับการศึกษาดี และเติบโตเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ มีน้องชายอีกสามคนที่ล้วนเป็นชนชั้นนำในสังคม

โชคร้ายที่เมื่อคนขับรถบรรทุกทราบความจริง พ่อแม่แท้ๆ ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด ทำให้ไม่อาจได้พบพวกท่านเลยแม้สักครั้ง

ด้านผู้พิพากษา กล่าวระหว่างการตัดสินว่า ศาลเห็นด้วยกับคำร้องของโจทก์ เพราะเขาถูกพรากจากพ่อแม่แท้ๆ ตั้งแต่แรกเกิด และไม่มีวันได้พบอีก เขาสมควรได้รับค่าชดเชย เนื่องจากเขาควรได้เติบโตในครอบครัวที่มั่งคั่งและมีชีวิตที่สุขสบายกว่านี้

คดีนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในโลกออนไลน์ หลังเกิดหลายกรณีในจีนที่คล้ายกัน เช่นกรณีของ เซี่ย ฉิงช่วย วัย 27 ปี ที่ถูกพรากจากครอบครัวตั้งแต่เด็ก ก่อนจะได้กลับมาพบพ่อแท้ๆ ซึ่งเป็นเศรษฐีและเตรียมคอนโดหรู 3 ห้องพร้อมตกแต่งครบให้เป็นของขวัญต้อนรับการกลับบ้าน

