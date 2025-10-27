คู่รักชาวอินโดฯ มอบของหมั้นเป็นเหมียว ใส่สูทผูกไทด์อย่างดี ทำแขกเอ็นดูทั้งงาน

โดยทั่วไปแล้ว “ของหมั้น” มักเป็นสิ่งของ เช่น เครื่องประดับ เงิน ทอง เป็นต้น แต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวชาวอินโดนีเซียคู่นี้เลือกทำสิ่งที่ต่างออกไป จนกลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียล เพราะพวกเขาเลือกนำ “แมวสุดที่รัก” มาเป็นของหมั้น

โมเมนต์สุดน่ารักนี้ถูกเผยแพร่โดยติ๊กต็อก @glowingbjmgroup คู่บ่าวสาวมาในชุดแต่งงานสีขาวสุดหรู แต่สิ่งที่กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนกลับเป็น “แมวพันธุ์เปอร์เซีย” สวมสูทตัวจิ๋ว เหมือนเจ้าบ่าวตัวน้อย ๆ เจ้าบ่าวอุ้มแมวไว้ในอ้อมแขนอย่างทะนุถนอม และยังมีช่วงที่แมวถูกวางไว้ในกล่องของหมั้นโปร่งใสที่ตกแต่งด้วยดอกไม้รอบ ๆ ราวกับเป็นของมีค่าชิ้นสำคัญ

ตามรายงาน พิธีแต่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่19 ตุลาคม 2025 ที่โรงแรมในจังหวัดกาลิมันตันใต้ โดยจุดเด่นที่ทำให้โลกโซเชียลฮือฮาก็คือ แมวของเจ้าบ่าวที่กลายมาเป็นของหมั้นสุดพิเศษในงานนี้

ไอเดียสุดครีเอทีฟนี้มาจากคำแนะนำของทีมเวดดิ้งแพลนเนอร์ ในตอนแรกเจ้าบ่าวอยากใส่แค่รูปแมว แต่ทางทีมแนะนำว่า ทำไมไม่ใช้แมวจริง ๆ ไปเลย เจ้าบ่าวจึงทำตามคำแนะนำ เพราะเขาตั้งใจมอบแมวเปอร์เซียให้ภรรยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความรักอยู่แล้ว

