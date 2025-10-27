สนมั้ย เคสไอโฟนหนัก 2.7 กก. ราคาเฉียดหมื่น ใช้แล้วปวดแขน แก้ปัญหาติดโทรศัพท์ ลดการใช้เวลาหน้าจอ
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า Matter Neuroscience บริษัทสตาร์ตอัพจากสหรัฐฯ เปิดตัวเคสโทรศัพท์รุ่นใหม่หนัก 2.7 กิโลกรัม โดยมุ่งหวังที่จะบำบัดอาการติดโทรศัพท์มือถือของคนยุคใหม่ด้วยความเจ็บปวดทางกายล้วนๆ การทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นสำคัญมาก
เว็บไซต์ Designboom เผยว่า อุปกรณ์เสริมชิ้นนี้มีชื่อว่า “6 Pound Phone Case” ออกแบบตามแนวคิดเรียบง่ายแต่ชาญฉลาด เมื่อการหยิบมือถือขึ้นมาใช้งานต้องออกแรงมากขึ้น ผู้ใช้ก็จะมีแนวโน้มใช้เวลาหน้าจอน้อยลงโดยอัตโนมัติ
โดยตัวเคสทำจาก สแตนเลสสตีลทั้งชิ้น ทำให้การเล่นโทรศัพท์ อย่าง การแชทข้อความ ดูวิดีโอ หรือเลื่อนดูแอปต่างๆ กลายเป็นเรื่องยุ่งยากโดยตั้งใจ
โครงสร้างของเคสประกอบด้วย แผ่นเหล็กสองชิ้นที่ล็อกเข้าหากันด้วยน็อต ซึ่งสามารถถอดออกได้เพียงใช้ประแจหกเหลี่ยมเท่านั้น
หมายความว่าผู้ใช้จะไม่สามารถถอดเคสออกได้อย่างรวดเร็ว การออกแบบนี้ตั้งใจเพิ่ม “อุปสรรคทางกายภาพ” เพื่อให้ผู้ใช้หยุดคิดก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้งาน
แม้น้ำหนักจะมาก แต่ 6 Pound Phone Case ยังคงรักษาความสามารถของสมาร์ตโฟนไว้ครบถ้วน ทั้งช่องกล้อง ช่องชาร์จ ปุ่มเปิด–ปิด และปุ่มปรับเสียงถูกเว้นไว้อย่างแม่นยำ
ทีมผู้พัฒนาเผยว่า เคสนี้ไม่ได้จำกัดการใช้งานโทรศัพท์ แต่ช่วย “สร้างกำแพงทางกายภาพ” ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้ พักสายตา ช้าลง และตัดขาดจากโลกออนไลน์ชั่วคราว เพื่อกลับมามีสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและชีวิตจริงอีกครั้ง
ปัจจุบัน คาดว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเปิดตัวใน iPhone 13-17 ทั้งรุ่นธรรมดาไปจนถึง Pro Max แต่คาดว่าราคาอาจสูงถึง 209 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 6,800 บาท
ปัจจุบันระดมทุนได้ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5.3 แสนบาท บนเว็บไซต์ระดมทุน Kickstarter ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.5 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ด้านทีมออกแบบยอมรับว่ามัน “แพงเกินไป” แต่เมื่อพิจารณาถึงวัสดุสแตนเลส การประมวลผลที่แม่นยำและต้นทุนการประกอบ รวมถึงภาษีศุลกากรที่มาพร้อมกับการผลิตในต่างประเทศ นี่ถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดในการรักษาสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายแล้ว