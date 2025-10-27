ชายจีนเดินหน้าตามหารักแรกนาน 20 ปี เผยเหตุผลซึ้ง ด้านภรรยาไม่หึง แถมซัพพอร์ตอย่างดี

“นายหลี่” ชายจากมณฑลอานฮุย ประเทศจีน ได้ทำสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทำหลังแต่งงาน เมื่อเขาได้เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อตามหา “แฟนสาวคนแรก” ผู้ที่เคยช่วยเหลือเขาในยามยากลำบาก

นายหลี่พบ “หม่า” แฟนคนแรกในปี 1991 ในช่วงเวลานั้น หลี่อายุเพียง 23 ปี ส่วนหญิงสาวอายุ 25 ปี ผ่านการหย่าร้างและมีลูกชายคนหนึ่ง โดยทั้งสองทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง และความรู้สึกค่อย ๆ พัฒนากาลเวลา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพ่อของหลี่ป่วยเป็นมะเร็ง เขาจึงตัดสินใจเลิกกับเธอเพื่อกลับบ้านเกิด และหาภรรยาเป็นคนในท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการดูแลครอบครัว ทำให้ทั้งสองต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตเป็นของตัวเอง

ในปี 2001 นายหลี่เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวและต้องการเงินทุน เขาได้ขอความช่วยเหลือจากหม่า ซึ่งหญิงสาวยินดีที่จะให้เขายืมเงินจำนวนมาก

สองปีต่อมา ธุรกิจของหลี่เติบโตและเขาสามารถชำระหนี้ได้ ทว่าเขากลับทำโทรศัพท์หาย ทำให้ขาดการติดต่อกับหม่า นับจากนั้นมาเขาก็พยายามตามหาเธอมากว่า 20 ปี ซึ่งภรรยาคนปัจจุบันของหลี่สนับสนุนการตัดสินใจของสามีด้วย

แม้จะรู้สึกผิดหวัง แต่หลี่ก็ยังไม่ยอมแพ้ เขาได้แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับหม่า พร้อมทั้งชื่อพ่อของเธอและข้อมูลบางอย่างที่เขาพอจะจำได้ โดยหวังว่าโลกออนไลน์จะสามารถช่วยตามหาและทำตามความปรารถนาของเขาได้สำเร็จ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
3

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
7

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
8

ด่วน! ตำรวจวิสามัญคนร้ายคดียาเสพติด เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ สน.ตลิ่งชัน
9

สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก
10

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์