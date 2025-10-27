เที่ยวบินสหรัฐฯ วุ่น ดีเลย์กว่า 8,000 เที่ยว หลังเจ้าหน้าที่หอควบคุม ไม่มาทำงาน ผู้โดยสารได้รับผลกระทบเพียบ ท่ามกลางวิกฤตชัตดาวน์ในประเทศ
วันที่ 27 ต.ค. รอยเตอร์ รายงานว่า เที่ยวบินมากกว่า 8,000 เที่ยวทั่วสหรัฐฯ เกิดล่าช้า เนื่องจากการขาดงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทาง ท่ามกลางภาวะชัตดาวน์รัฐบาลยืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 26 แล้ว
ฌอน ดัฟฟี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ กล่าวว่าสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐฯ ประสบปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศใน 22 สถานที่เมื่อวันเสาร์ และคาดว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ส่งผลให้เกิดการล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบินมากขึ้น
เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน FlightAware ระบุว่า จนถึงเวลา 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์ มีเที่ยวบินในสหรัฐฯ ล่าช้ากว่า 8,000 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากราว 5,300 เที่ยวในวันเสาร์ โดยจำนวนความล่าช้ามีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่เกิดภาวะชัตดาวน์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินกว่า 13,000 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) อีกประมาณ 50,000 คน ยังคงต้องปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงที่รัฐบาลชัตดาวน์
ผู้สังเกตการณ์ชี้ว่า ปัญหาความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่ชัดเจนต่อชีวิตประจำวันของชาวอเมริกัน ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันให้สมาชิกรัฐสภาเร่งหาทางยุติภาวะชัตดาวน์จากทางตันทางงบประมาณในครั้งนี้
ทั้งนี้ รัฐบาลทรัมป์เตือนว่า ปัญหาความล่าช้าในเที่ยวบินอาจทวีความรุนแรงขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินพลาดการรับเงินเดือนเต็มจำนวนครั้งแรกในวันอังคารนี้ โดยก่อนหน้านี้พวกเขาได้รับเพียง 90% ของค่าจ้างในรอบสองสัปดาห์ก่อนหน้า
ดัฟฟีกล่าวว่า เจ้าหน้าที่บางส่วนเริ่มหางานเสริมหรือทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ชดเชย ขณะที่ FAA กำลังขาดเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินราว 3,500 คนจากเป้าหมาย และหลายคนต้องทำงานล่วงเวลา รวมถึงทำงานสัปดาห์ละ 6 วันตั้งแต่ก่อนเกิดชัตดาวน์แล้ว