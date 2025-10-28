สาวจีนสั่งซื้อ “พุดเดิ้ล” ออนไลน์ คนขายบอกว่าแท้ เลี้ยงไปเรื่อย ๆ เอะใจ ทำไมน้องไม่ตรงปก สุดท้ายพาไปหาหมอถึงรู้ โดนหลอกอย่างจัง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หญิงจีนรายหนึ่งได้กลายเป็นไวรัล หลังโพสต์ประสบการณ์การซื้อสัตว์เลี้ยงทางออนไลน์ลงในเสี่ยวหงซู เรียกได้ว่าโดนร้านหลอกเข้าเต็ม ๆ
หญิงสาวเล่าว่า ได้สั่งซื้อสุนัขพุดเดิ้ลสีดำตัวหนึ่ง ชื่อว่า “ฟู่กุ้ย” โดยผู้ขายยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเป็น “พุดเดิ้ลแท้” แต่เมื่อเลี้ยงไปได้สักพัก เธอกลับรู้สึกว่าน้องหมาดูไม่เหมือนพุดเดิ้ลเท่าไรนัก
จนกระทั่งวันหนึ่ง เธอพาฟู่กุ้ยไปโรงพยาบาลสัตว์เพื่อทำการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง เจ้าหน้าที่กลับบอกว่า “นี่ไม่ใช่พุดเดิ้ล แต่เป็นพันธุ์ผสม” ทำเอาเธอถึงกับอึ้ง
เมื่อสังเกตดี ๆ แล้ว ลักษณะของ “ฟู่กุ้ย” แตกต่างจากพุดเดิ้ลทั่วไปพอสมควร ทั้งขนที่ยุ่งเหยิง ดวงตาโปนเล็กน้อย และขนบนหัวบางเป็นหย่อม ๆ ไม่ได้หยิกเป็นลอนตามแบบฉบับพุดเดิ้ล ดูเหมือนว่าเจ้าตูบจะเป็นลูกผสมของสุนัขพันธุ์เล็กหลายชนิด
อย่างไรก็ตาม เธอยังคงรักฟู่กุ้ยเหมือนเดิม พร้อมบอกว่านิสัยของมันน่ารัก ว่านอนสอนง่าย และสุภาพมาก
“ถึงหน้าตาจะดูกระเซอะกระเซิง แต่เพราะนิสัยดี สุภาพ ฉันก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากแล้ว”
หลังจากเธอโพสต์ภาพของฟู่กุ้ยลงโซเชียล ก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูเพียบ เช่น “นี่ไม่ใช่พุดเดิ้ลนะ นี่มันรุ่นลิมิเต็ดชัด ๆ”,“ถึงจะไม่ตรงตามมาตรฐาน แต่ก็น่ารักในแบบที่ไม่เหมือนใคร”, “ถึงหน้าตาจะไม่สวย แต่ที่สำคัญคือนิสัยดี ดีใจมากที่เจ้าของไม่ทิ้งน้อง”
ขอบคุณที่มา bastillepost