หายไปปีครึ่ง ทึ่งเจอแล้ว กระดานโต้คลื่นลอยข้ามทะเล 2,400 กม. ถูกพบอีกครั้ง โผล่ไกลถึงนิวซีแลนด์ โพสต์ตามหาเจ้าของจนเจอ
บีบีซี รายงานว่า กระดานโต้คลื่นที่หายไปจากบริเวณนอกชายฝั่งออสเตรเลียเมื่อ 18 เดือนก่อน ถูกพบอีกครั้งนอกชายฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ หลังลอยข้ามทะเลมาไกลกว่า 2,400 กิโลเมตร
อัลวาโร บง (Alvaro Bon) นักเล่นเซิร์ฟชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ กำลังเล่นไคท์เซิร์ฟที่เมืองแร็กแลน บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะเหนือเมื่อวันที่ 15 ต.ค. เป็นผู้ค้นพบกระดานโต้คลื่นดังกล่าวอยู่บนเนินทรายที่ปลายชายหาดทางเหนือ
โดยกระดานโต้คลื่นมีขนาด 7 ฟุต ตัวกระดานเต็มไปด้วยเพรียงและหอยแมลงภู่ แต่ยังคงอยู่ในสภาพดีอย่างน่าทึ่ง เมื่อนั้นเองเขาจึงรู้ว่ามันอาจมาจากเกาะใต้หรือออสเตรเลีย เพราะเขารู้จักกระแสน้ำดี
จากนั้นเขาได้นำกระดานโต้คลื่นทิ้งไว้ในสวนของเขาอีกสองสามวัน จนกระทั่งกลิ่นของหอยทะเลและหอยแมลงภู่ที่เน่าเปื่อยทำให้เขาต้องทำความสะอาด
ต่อมา เขาตัดสินใจโพสต์ภาพและข้อความตามหาผู้เป็นเจ้าของในกลุ่มนักโต้คลื่นออนไลน์ พร้อมข้อความว่า “ไม่ใช่กระดานธรรมดาแน่… หรือจะเป็นกระดานที่ลอยมาจากชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย?”
ไม่นานหลังจากนั้น โพสต์ของเขาก็กลายเป็นไวรัล มีผู้แชร์และแสดงความคิดเห็นนับร้อย จนเพื่อนของเจ้าของกระดานโต้คลื่นจำได้ และช่วยติดต่อให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกัน
กระดานโต้คลื่นดังกล่าวเป็นของชายชาวออสเตรเลียชื่อเลียม (Liam) ซึ่งเผยว่ากระดานถูกลมพัดตกจากเรือเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2024 และเขาแทบไม่เชื่อเมื่อรู้ว่ามันถูกพบอีกครั้งในอีกประเทศหนึ่ง
บงบอกกับบีบีซีว่า กระดานนี้มีคุณค่าทางใจอย่างมาก เพราะนักออกแบบผู้สร้างเลิกผลิตกระดานโต้คลื่นแล้ว โดยกระดานจะถูกส่งคืนให้เจ้าของในเมืองโอ๊คแลนด์ภายในสัปดาห์นี้
ก่อนที่จะทิ้งท้ายไว้ว่า “ทุกเรื่องราวย่อมมีความหมาย วันที่ผมเจอกระดาน ผมก็เสียว่าวไปพร้อมกัน บางทีนั่นอาจคือสัญญาณ ว่าบางครั้งเราต้องยอมปล่อยบางสิ่งไป เพื่อจะได้พบสิ่งที่ดีกว่า”