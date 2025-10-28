แท็กซี่เมาแล้วขับ ตำรวจตรวจแล้วอึ้ง เจอคนอยู่ท้ายรถ พีก ที่แท้เป็นเมีย ระแวงผัวมีชู้-สนิทกับผู้โดยสารสาวเยอะเกิน

เกิดเหตุสุดพีกที่เมืองซัลตา ประเทศอาร์เจนตินา ระหว่างที่ตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจบนถนน Avenida del Bicentenario ได้เรียกตรวจแท็กซี่คันหนึ่งซึ่งมีท่าทีผิดปกติ คาดว่าอาจเมาแล้วขับ

ผลตรวจแอลกอฮอล์ยืนยันว่า คนขับอยู่ในอาการมึนเมา และเมื่อเจ้าหน้าที่ขอให้ส่งมอบรถ เขากลับขัดขืน จนตำรวจตัดสินใจเปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อตรวจสอบ แต่สิ่งที่พบกลับทำให้ทุกคนถึงกับอึ้ง เพราะมีหญิงสาววัยรุ่นนอนหลับอยู่ข้างใน!

ในตอนแรกหญิงสาวนอนอยู่นิ่งและไม่ตอบคำถาม ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าอาจเป็นการลักพาตัว จึงรีบขอกำลังเสริม แต่ไม่นานเธอลุกขึ้นมา พร้อมเผยตัวตนแท้จริงว่า “เป็นภรรยาของคนขับแท็กซี่” ทำให้ตำรวจโล่งใจทันที

ภรรยาสาวเผยว่า สาเหตุที่เธอแอบซ่อนตัวในท้ายรถ เพราะสงสัยว่าสามีอาจมีพฤติกรรมไม่ดีระหว่างขับรถช่วงกลางคืน

“ฉันแค่อยากรู้ว่าเขาแอบทำอะไรลับหลังหรือเปล่า” ภรรยากล่าว

ตำรวจเผยว่า ภรรยาได้เตรียมผ้าห่มและน้ำมาด้วย คาดว่าเธอวางแผนจะซ่อนตัวอยู่ในรถเป็นเวลานานเพื่อสอดแนมสามี

แม้เหตุการณ์จะไม่เข้าข่ายคดีอาญา แต่ผลตรวจแอลกอฮอล์ของสามีเกินกว่ากฎหมายกำหนด เขาจึงถูกตั้งข้อหาเมาแล้วขับ รวมถึงบรรทุกและขนส่งผู้โดยสารโดยไม่ปลอดภัย

นอกจากนี้ ตำรวจยังฝากเตือนประชาชนว่า หากสงสัยคู่รัก ควรพูดคุยกันอย่างเปิดใจ และใช้วิธีตรวจสอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ควรเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ เพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือปัญหาทางกฎหมายตามมา

ขอบคุณที่มา agenda365

