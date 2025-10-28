เศร้า เพิ่งแต่งงานไม่นาน เจ้าสาวในอาเซอร์ไบจานวัย 19 เสียชีวิตสลด หลังโดนครอบครัวเจ้าบ่าวตำหนิ แต่งชุดโป๊เกินงาม – น่าอับอายในพิธี
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในประเทศอาเซอร์ไบจาน เมื่อเจ้าสาววัย 19 ปีที่เพิ่งแต่งงานได้เพียงไม่นาน จบชีวิตตัวเอง หลังถูกครอบครัวของเจ้าบ่าวตำหนิว่าเธอสวมชุดแต่งงานที่ดูโป๊เกินงาม และน่าอับอาย เหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลย จนกระทบจิตใจ
เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นที่เมืองมิงกาเชเวียร์ โดยเจ้าสาว ไลยามาน มัมมาดลี วัย 19 ปี เสียชีวิตอย่างกะทันหันเพียงไม่กี่วันหลังจากงานแต่งงาน ด้วยสภาพจิตใจที่กระทบอย่างรุนแรง
ซึ่งทางพ่อของผู้เสียชีวิต เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นด้วยความเสียใจหลังจากสูญเสียลูกสาวว่า ลูกสาวของเขาถูกทำร้ายจิตใจอย่างหนักจากคำพูดของครอบครัวเจ้าบ่าวจนทนไม่ไหว
โดยหลังแต่งงาน เจ้าบ่าวของลูกสาวผมและพ่อแม่ของเขามีเรื่องทะเลาะกับเราในบ้าน เพราะไม่พอใจชุดแต่งงานของเธอ พวกเขาบอกว่ามันน่าอับอาย ทำไมพวกเขาถึงปล่อยให้ลูกสาวใส่ชุดแต่งงานที่เผยให้เห็นช่วงไหล่เช่นนี้ได้ยังไง
เขาตอบกลับว่า ชุดแต่งงานแบบนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่พวกเขาไม่ฟังและยังคงโวยวายไม่หยุด ความขัดแย้งยืดเยื้อไปถึงวันถัดมา จนลูกสาวเขาทนไม่ไหว กับความอับอายและความกดดันทางอารมณ์ เธอจึงตัดสินใจจากไป
พ่อของผู้ตายยังยืนยันว่าข่าวลือที่ว่าลูกสาวถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่มีอายุมากกว่านั้น “ไม่เป็นความจริง”
ขณะที่ ทางเจ้าบ่าวและครอบครัวได้เดินทางมาร่วมงานศพ แต่พ่อของเจ้าสาวได้ไล่พวกเขาออกไป และไม่ยอมให้เข้าร่วมพิธี
ทางการอาเซอร์ไบจานกำลังสืบสวนว่าควรตั้งข้อหาทางอาญาหรือไม่ ต่อเหตุ กลั่นแกล้งและการกดดันทางจิตใจ ที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเจ้าสาววัย 19 ปีรายนี้
แม้ยังไม่มีรายงานแน่ชัดเกี่ยวกับศาสนาของฝ่ายเจ้าสาว แต่อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ ซึ่งทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยมต่อการแต่งกายของผู้หญิงยังคงพบได้ในหลายพื้นที่