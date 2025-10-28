 

วุ่นทั้งลำ เกิดเหตุชายอินเดีย ใช้ส้อมแทงวัยรุ่น 2 คน บาดเจ็บ บนเที่ยวบินสายการบิน Lufthansa มุ่งหน้าเยอรมนี กัปตันต้องลงจอดฉุกเฉิน ก่อนเจอโทษหนัก

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ระทึกบนเที่ยวบินของสายการบินลุฟท์ฮันซา เดินทางจากชิคาโก สหรัฐฯ ไปเยอรมนี หลังชายชาวอินเดียวัย 28 ปี ก่อเหตุใช้ส้อมแทงผู้โดยสาร 2 ราย ก่อนจะพยายามทำร้ายลูกเรือ ส่งผลให้กัปตันต้องเปลี่ยนเส้นทาง ลงจอดฉุกเฉิน

เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะเที่ยวบินอยู่ระหว่างเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก โดยเหยื่อคนแรกเป็นวัยรุ่นชายวัย 17 ปีที่กำลังนอนหลับอยู่บนที่นั่งกลาง หลังรับประทานอาหารเสร็จ เขาตื่นขึ้นมาพบว่าคนก่อเหตุยืนอยู่เหนือศีรษะ ก่อนที่จะโดนส้อมแทงเข้าบริเวณไหล่ซ้าย

จากนั้นคนร้ายหันไปโจมตีวัยรุ่นชายวัย 17 ปีอีกคนที่นั่งติดกันข้างๆ และใช้ส้อมเดียวกันแทงเข้าที่บริเวณหลังศีรษะ เมื่อลูกเรือพยายามเข้าควบคุมตัวชายคนดังกล่าว แต่เขากลับขัดขืน อีกทั้งเขายังพยายามตบผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งและพยายามทำร้ายลูกเรืออีก

ภาพประกอบ

หลังเครื่องบินเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่สนามบินบอสตัน เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวชายคนที่ก่อเหตุทันที เบื้องต้นทราบว่าเขาเป็นอดีตนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐฯ เคยลงทะเบียนเรียนปริญญาโทสาขาศึกษาพระคัมภีร์ แต่ปัจจุบันไม่มีสถานะการพำนักอย่างถูกกฎหมายในประเทศ

ด้านสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์ ระบุว่า นายปรณีต กุมาร อุสิริปัลลี ชายชาวอินเดีย ถูกตั้งข้อหา “ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธอันตรายโดยมีเจตนาจะก่ออันตรายร้ายแรง” ระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และปรับไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 8.1 ล้านบาท

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี โดยอุสิริปัลลีจะถูกนำตัวขึ้นศาลรัฐบาลกลางในเมืองบอสตันในวันนัดถัดไป ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเขามีทนายความหรือไม่

