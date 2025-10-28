ระทึก เพลิงไหม้ มารินา เบย์แซนด์ สิงคโปร์ บริเวณชั้น 55 จนท.คาดสาเหตุ เกิดจากไฟไหม้แผ่นพลาสติก ที่อาจจะเกิดจากงานเชื่อมโลหะ
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 28 ต.ค.68 เว็บไซต์ straitstimes.com รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่ มารินา เบย์ แซนด์ (MBS) ประเทศสิงคโปร์ บริเวณชั้น 55 ของ MBS Tower 3
โดยสาเหตุคาดเกิดจากไฟไหม้แผ่นพลาสติก ที่อาจจะเกิดจากงานเชื่อมโลหะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทำให้เกิดไฟไหม้และปรากฏกลุ่มควันออกมาจากตัวอาคาร
เจ้าหน้าที่ของ MBS สามารถดับเพลิงเอาไว้ได้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางไปถึง และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
โดยเจ้าหน้าที่ของ MBS กล่าวว่า จุดเกิดเหตุไฟไหม้ไม่ใช่บริเวณที่แขกที่เข้ามาพักจะเข้าไปถึงได้ และพนักงานสามารถดับไฟได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึง โดยกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว