หนุ่มจีนกลายเป็นคนดัง หลังขาเรียวยาว ถ่ายโฆษณาถุงน่องเนียน จนคนคิดว่าเป็นนางแบบ
นายสวี ชายวัย 31 ปี เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน กลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์โดยไม่ตั้งใจ หลังมี “ขาเรียวยาว” ราวกับผู้หญิง
เขามีส่วนสูง 177 เซนติเมตร น้ำหนัก 60 กิโลกรัม และถูกชมเรื่องขาสวยมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งเขาเชื่อว่า อาจเป็นกรรมพันธุ์จากแม่ อย่างไรก็ตาม “ขาคู่นี้” เคยทำให้เขารู้สึกอึดอัดมาก เพราะตอนเรียนมัธยมเมื่อมีคนชมว่าขาสวย เขากลับรู้สึกเหมือนถูกล้อเลียน
เขาเผยสาเหตุที่ทำให้เข้าสู่วงการถ่ายแบบ ว่าเคยทำงานเป็นนักออกแบบในบริษัทโฆษณา วันหนึ่งบริษัทได้รับงานจากแบรนด์ถุงน่อง และเพื่อประหยัดค่าจ้างนางแบบ หัวหน้าจึงลองให้เขาถ่ายภาพดู ปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาดีเกินคา แม้แต่ลูกค้าก็ยังไม่รู้ว่านั่นคือ “ขาของผู้ชาย”
หลังจากบริษัทปิดกิจการ เขาก็หันมาเลี้ยงลูกและทำคอนเทนต์ในโซเชียล จนมีแบรนด์เลกกิ้ง ถุงน่องติดต่อให้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เขายังคงมองว่า เพราะรูปร่างช่วงบนยังคงเป็นผู้ชายและมีไหล่กว้าง จึงทำให้เสื้อผ้าผู้หญิงหลายแบบ ๆ อาจยังไม่เหมาะกับเขาเท่าไรนัก
ขอบคุณที่มา 8world