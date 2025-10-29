กระบอกน้ำช่วยชีวิต ชายเอาชนะโจรพร้อมอาวุธบุกบ้าน คว้ากระบอกน้ำป้องกันตัว รอดหวุดหวิด ไวรัล จนเจ้าของแบรนด์ส่งของขวัญพิเศษตอบแทน
กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อชายสหรัฐฯ วัย 30 ปี เอาชนะคนร้ายที่บุกเข้าบ้านกลางดึก ด้วยกระบอกน้ำยี่ห้องดังเพียงใบเดียว ไวรัลจนเจ้าของแบรนด์ส่งกล่องพัสดุพิเศษมาให้เขา พร้อมของขวัญสุดพิเศษและจดหมายขอบคุณ
เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในลอสแอนเจลิส โดยบิโนย์ ซาคาไรอาห์ นักดนตรีหนุ่มวัย 30 ปี กำลังนั่งอยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นเมื่อช่วงค่ำ ตามเวลาท้องถิ่น จู่ๆ เขาได้ยินเสียงมือจับประตูระเบียงสั่นอย่างแรง ก่อนที่กระจกประตูจะเริ่มแตกร้าว
เขารีบกดสัญญาณเตือนภัย และเมื่อเสียงกระจกแตกดังขึ้น ชายคนนี้ได้คว้ากระบอกน้ำ Owala สีเขียว ที่วางอยู่บนโต๊ะกาแฟมาใช้ป้องกันตัวทันที
ชายรายนี้ได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย โดยในคลิปเขาได้บอกว่า “นี่แหละ ตัวจริง ตำนาน ซูเปอร์สตาร์ มันคือสิ่งที่อยู่ใกล้มือที่สุดในตอนนั้น” พร้อมเล่าว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพลังใจจากไหน ทำให้เขากล้าลุกขึ้นและเดินตรงไปยังประตู
เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ ก็เห็นกระจกกำลังแตกร่วงลงมา และพบหน้ากับผู้บุกรุกสองคน หนึ่งในนั้นถือค้อนและเหล็กแหลม ก่อนจะรีบหนีออกจากบ้านทันที ส่วนอีกคนกลับไม่ขยับเลย
เขาได้เปิดประตูออกไปและสบตากับคนร้ายอีกคนอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะพุ่งเข้าหาเขา เขาจึงเหวี่ยงกระบอกน้ำใส่ศีรษะของคนร้ายหลายครั้ง ทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่ชั่วขณะ ก่อนที่โจรจะหนีออกจากบ้านไป
หลังเหตุการณ์สงบ เขาสังเกตเห็นว่าคนร้ายทิ้งกระเป๋าเป้ไว้ในบ้าน จึงรีบโยนมันข้ามรั้วออกไป “ผมไม่อยากให้พวกมันกลับมาหยิบอีกเด็ดขาด” เขาเล่าให้ผู้ติดตามกว่า 20,000 คนในติ๊กต็อกว่า “ขอชื่นชม Owala ที่ช่วยชีวิตผมไว้แบบไม่คาดคิด”
เรื่องดังกล่าวกลายเป็นไวรัล จนทางบริษัท Owala ทราบเรื่อง และส่งกล่องพัสดุพิเศษมาให้เขา ภายในบรรจุสินค้าหลากหลายชิ้น พร้อมของขวัญสุดพิเศษและจดหมายขอบคุณ
อีกทั้งทางบริษัทคอมเมนต์บนคลิปของเขาว่า “Fight or flight? แน่นอนว่าต้องสู้!” โดยในกล่องยังมี“ตู้นิรภัยเล็ก” ที่ติดตราโลโก้คำว่า Owala Sipcurity รวมถึงกระบอกน้ำรุ่นใหม่และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ Owala ยังมอบทริปพักผ่อนฟรีทุกค่าใช้จ่ายให้แก่เขาเพื่อเป็นกำลังใจหลังผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “ขอให้ปลอดภัยและดื่มน้ำให้เพียงพอ เราแทบจะรอไม่ไหวที่จะจัดทริปให้คุณ เพราะคุณสมควรได้รับมัน”