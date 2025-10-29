นักท่องเที่ยวกินแล้วชิ่ง ไม่จ่ายค่าอาหารหลายพัน สุดท้ายหนีไม่รอด ถูกจับได้เพราะรถติด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยว 5 คนจากคุชราตได้เดินทางมาทานอาหารที่ร้าน แต่พอถึงเวลาจ่ายเงิน พวกเขากลับเลือก “หนี”
รายงานระบุว่า นักท่องเที่ยวทั้ง 5 คน ได้เข้าพักที่โรงแรมในเมืองสิยาวา ใกล้ภูเขาอาบู รัฐราชสถาน พวกเขาสั่งอาหารหลายอย่างและกินอย่างเอร็ดอร่อย เป็นเงินมูลค่า 10,900 รูปี (ราว 4,000 บาท) แต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงิน พวกเขากลับใช้แผนเดิมคือ “ขอไปเข้าห้องน้ำ” ก่อนจะทยอยเดินออกจากร้านทีละคน แล้วขึ้นรถพยายามหลบหนี
ไม่นานเจ้าของร้านและพนักงานก็รู้ตัว จึงรีบออกไล่ตาม กล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่ารถของกลุ่มนักท่องเที่ยวมุ่งหน้าไปทางชายแดนระหว่างรัฐคุชราตกับราชสถาน เนื่องจากการจราจรที่ติดขัด ทำให้เจ้าของร้านขับรถตามไปจนถึงชายแดน และสุดท้ายตำรวจช่วยจับทั้ง 5 คนไว้ได้ทัน
ต่อมานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงโทรหาเพื่อนเพื่อให้โอนเงินชำระบิลทางออนไลน์ ก่อนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขอบคุณที่มา ndtv