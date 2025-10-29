นักท่องเที่ยวกินแล้วชิ่ง ไม่จ่ายค่าอาหารหลายพัน สุดท้ายหนีไม่รอด ถูกจับได้เพราะรถติด

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยว 5 คนจากคุชราตได้เดินทางมาทานอาหารที่ร้าน แต่พอถึงเวลาจ่ายเงิน พวกเขากลับเลือก “หนี”

รายงานระบุว่า นักท่องเที่ยวทั้ง 5 คน ได้เข้าพักที่โรงแรมในเมืองสิยาวา ใกล้ภูเขาอาบู รัฐราชสถาน พวกเขาสั่งอาหารหลายอย่างและกินอย่างเอร็ดอร่อย เป็นเงินมูลค่า 10,900 รูปี (ราว 4,000 บาท) แต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงิน พวกเขากลับใช้แผนเดิมคือ “ขอไปเข้าห้องน้ำ” ก่อนจะทยอยเดินออกจากร้านทีละคน แล้วขึ้นรถพยายามหลบหนี

ไม่นานเจ้าของร้านและพนักงานก็รู้ตัว จึงรีบออกไล่ตาม กล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่ารถของกลุ่มนักท่องเที่ยวมุ่งหน้าไปทางชายแดนระหว่างรัฐคุชราตกับราชสถาน เนื่องจากการจราจรที่ติดขัด ทำให้เจ้าของร้านขับรถตามไปจนถึงชายแดน และสุดท้ายตำรวจช่วยจับทั้ง 5 คนไว้ได้ทัน

ต่อมานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงโทรหาเพื่อนเพื่อให้โอนเงินชำระบิลทางออนไลน์ ก่อนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณที่มา ndtv

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
6

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
7

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล
8

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
10

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"