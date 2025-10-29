วันที่ 29 ต.ค. เอพี รายงานว่าเกิดเหตุลิงจากศูนย์วิจัย หลุดจากกรงหลังรถบรรทุก พลิกคว่ำบนทางหลวงในรัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (28 ต.ค.)
สำนักงานท้องถิ่นเขตแจสเปอร์ ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า ลิงทั้งหมดที่หลุดออกมานั้นมีเพียงตัวเดียวที่รอดชีวิต โดยเตือนว่าลิงเหล่านี้มีนิสัยดุร้าย ทั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีลิงอยู่ในรถบรรทุกทั้งหมดกี่ตัว ลิงเหล่านี้เป็น “ลิงวอกแสม” (Rhesus monkeys) ซึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ยราว 7.7 กิโลกรัม และถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในการวิจัยทางการแพทย์มากที่สุดในโลก
มหาวิทยาลัยทูเลน ในนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา ระบุว่า ลิงเหล่านี้ถูกเลี้ยงไว้ที่ศูนย์วิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งมักจัดส่งลิงให้กับองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยชี้แจงว่า ลิงเหล่านี้ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย และไม่ได้ถูกขนส่งโดยมหาวิทยาลัยเอง และยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของลิงเหล่านี้ ใครเป็นผู้ขนส่ง และจุดหมายปลายทางคือที่ใด
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่แสดงให้เห็นลิงกำลังคลานอยู่ในพงหญ้าข้างทางหลวงอินเตอร์สเตต 59 ทางตอนเหนือของเมืองไฮเดลเบิร์ก โดยมีลังไม้ที่ติดป้ายว่า “สัตว์มีชีวิต” ถูกฉีกขาดและกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ในตอนแรก สำนักงานนายอำเภอระบุว่าลิงเหล่านี้อาจมีเชื้อโรค เช่น เริม แต่ภายหลังมหาวิทยาลัยทูเลนออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ลิงทั้งหมด “ไม่เคยสัมผัสเชื้อโรคใด ๆ” ขณะที่สำนักงานนายอำเภอชี้แจงเพิ่มเติมว่า คนขับรถบรรทุกได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าลิงเหล่านี้มีความอันตรายและควรจัดการด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยทูเลนระบุว่าได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบเหตุการณ์นี้ โดยหน่วยงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าของรัฐรัฐมิสซิสซิปปี ก็ได้เข้าพื้นที่ด้วย