วันที่ 29 ต.ค. เอพี รายงานว่าเกิดเหตุลิงจากศูนย์วิจัย หลุดจากกรงหลังรถบรรทุก พลิกคว่ำบนทางหลวงในรัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (28 ต.ค.)

สำนักงานท้องถิ่นเขตแจสเปอร์ ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า ลิงทั้งหมดที่หลุดออกมานั้นมีเพียงตัวเดียวที่รอดชีวิต โดยเตือนว่าลิงเหล่านี้มีนิสัยดุร้าย ทั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีลิงอยู่ในรถบรรทุกทั้งหมดกี่ตัว ลิงเหล่านี้เป็น “ลิงวอกแสม” (Rhesus monkeys) ซึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ยราว 7.7 กิโลกรัม และถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในการวิจัยทางการแพทย์มากที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัยทูเลน ในนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา ระบุว่า ลิงเหล่านี้ถูกเลี้ยงไว้ที่ศูนย์วิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งมักจัดส่งลิงให้กับองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยชี้แจงว่า ลิงเหล่านี้ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย และไม่ได้ถูกขนส่งโดยมหาวิทยาลัยเอง และยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของลิงเหล่านี้ ใครเป็นผู้ขนส่ง และจุดหมายปลายทางคือที่ใด

คลิปวิดีโอที่เผยแพร่แสดงให้เห็นลิงกำลังคลานอยู่ในพงหญ้าข้างทางหลวงอินเตอร์สเตต 59 ทางตอนเหนือของเมืองไฮเดลเบิร์ก โดยมีลังไม้ที่ติดป้ายว่า “สัตว์มีชีวิต” ถูกฉีกขาดและกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ในตอนแรก สำนักงานนายอำเภอระบุว่าลิงเหล่านี้อาจมีเชื้อโรค เช่น เริม แต่ภายหลังมหาวิทยาลัยทูเลนออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ลิงทั้งหมด “ไม่เคยสัมผัสเชื้อโรคใด ๆ” ขณะที่สำนักงานนายอำเภอชี้แจงเพิ่มเติมว่า คนขับรถบรรทุกได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าลิงเหล่านี้มีความอันตรายและควรจัดการด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยทูเลนระบุว่าได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบเหตุการณ์นี้ โดยหน่วยงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าของรัฐรัฐมิสซิสซิปปี ก็ได้เข้าพื้นที่ด้วย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
5

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
8

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
9

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
10

แจงวุ่น ยันไม่ใช่ผู้ช่วย สส. ปมภาพสาวเหน็บปืนไว้ที่เอว เจ้าตัวรับคิดน้อย เป็นปืนปลอม