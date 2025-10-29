จีนบังคับใช้กฎหมาย อินฟลูเอนเซอร์ ต้องมีใบรับรอง หากพูดเกี่ยวกับการแพทย์ กฎหมาย การศึกษา และการเงิน หรือประเด็นที่อ่อนไหว

เมื่อปี 2022 รัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายควบคุมพฤติกรรมผู้จัดรายการออนไลน์ปี 2022 หรือจรรยาบรรณ (code of conduct) ของ ‘พิธีกรออนไลน์’ โดยมีข้อหนึ่งบังคับให้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะพูดเรื่องเฉพาะทางต่างๆ ต้องมีใบรับรองมายืนยันก่อนพูด

ล่าสุด 25 ตุลา 2025 ทางการจีนได้เริ่มยกระดับกฎหมายบังคับให้อินฟลูฯ ที่พูดเรื่อง การแพทย์ กฎหมาย การศึกษา และการเงิน จะต้องมีคุณวุฒิ หรือมีใบรับรองวิชาชีพในด้านนั้นๆ และคอนเทนต์ที่ลงจะต้องมีแหล่งข้อมูลหรืองานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับด้วย หากฝ่าฝืน ก็จะมีโทษปรับสูงสุด 100,000 หยวน (ประมาณ 460,000 บาท)

โดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในจีนอย่าง โต่วอิน, บิลิบิลิ และเหว่ยป๋อ ต่างก็บังคับให้อินฟลูฯ ที่ทำคอนเทนต์เรื่องประเด็นอ่อนไหว ต้องยืนยันคุณวัฒิ/ใบรับรองแล้ว และก็จะมีการตรวจสอบคอนเทนต์แนวนี้มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามกฎใหม่นี้ได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมากทางออนไลน์ โดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์และจำกัดเสรีภาพในการพูด

ด้านเจ้าหน้าที่จีนเชื่อว่าความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้อุตสาหกรรมนี้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ปกป้องผู้อ่านจากข้อมูลบิดเบือนและจัดวางกรอบการไลฟ์สดทางออนไลน์ให้อยู่ในกรอบการทำงานด้านดิจิทัลของรัฐบาล

ที่มา: cnbctv18

