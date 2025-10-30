อิสราเอลอ้างฮามาส “ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง” ถล่มยับกาซ่า ดับทะลุร้อย-บาดเจ็บอื้อ

อิสราเอลอ้างฮามาส – บีบีซี รายงานวันที่ 30 ต.ค. ว่ารายงานวันที่ 30 ต.ค. ว่า กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ภายใต้การบริหารของกลุ่มฮามาส ระบุว่าเหตุการณ์กองกำลังอิสราเอลโจมตีบ้านเรือน โรงเรียน และอาคารที่พักอาศัยในกาซ่าซิตีและเบตลาเฮีย ทางตอนเหนือของกาซ่า
รวมถึงเมืองบูเรจและนูเซย์รัตในตอนกลาง และข่านยูนิสทางใต้ เมื่อค่ำวันอังคารที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 104 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 46 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 250 ราย
นายอิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวหาว่าฮามาสโจมตีฉนวนกาซ่าจนทหารอิสราเอลเสียชีวิตและละเมิดข้อตกลงในการส่งคืนศพตัวประกัน ด้านฮามาสระบุว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” กับการโจมตีและยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิง
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ยืนยันว่า “ไม่มีอะไร” ที่จะส่งผลกระทบต่อการหยุดยิง แต่เสริมว่าอิสราเอลควร “ตอบโต้” เมื่อทหารของตนตกเป็นเป้าหมาย
กองกำลังป้องกันอิสราเอล (ไอดีเอฟ) ระบุเมื่อเช้าวันพุธว่ากลับมา “บังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง” หลังโจมตีหลายระลอก โดยสามารถสังหารเป้าหมายและผู้ก่อการร้ายหลายสิบรายซึ่งรวมถึงผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธอย่างน้อย 30 คน “ไอดีเอฟยังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงและจะตอบโต้อย่างหนักแน่นต่อการละเมิดข้อตกลงนี้” ไอดีเอฟย้ำผ่านแถลงการณ์
ส่วนสำนักงาน นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล ระบุว่านายเนทันยาฮูสั่งการให้กองกำลังไอดีเอฟดำเนินการโจมตีอย่างรุนแรงในฉนวนกาซ่า แต่ไม่ได้ระบุถึงเหตุผล อย่างไรก็ตาม นายแคตซ์กล่าวว่ากลุ่มฮามาสล้ำเส้นด้วยการโจมตีทหารอิสราเอล “ฮามาสจะต้องชดใช้หลายเท่าสำหรับการโจมตีทหารและการละเมิดข้อตกลงในการส่งตัวประกันที่เสียชีวิตกลับคืน”
