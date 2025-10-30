อิสราเอลอ้างฮามาส บีบีซี รายงานวันที่ 30 ต.ค. ว่ารายงานวันที่ 30 ต.ค. ว่า กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ภายใต้การบริหารของกลุ่มฮามาส ระบุว่าเหตุการณ์กองกำลังอิสราเอลโจมตีบ้านเรือน โรงเรียน และอาคารที่พักอาศัยในกาซ่าซิตีและเบตลาเฮีย ทางตอนเหนือของกาซ่า

รวมถึงเมืองบูเรจและนูเซย์รัตในตอนกลาง และข่านยูนิสทางใต้ เมื่อค่ำวันอังคารที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 104 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 46 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 250 ราย

อิสราเอลอ้างฮามาส “ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง” ถล่มยับกาซ่า ดับทะลุร้อย-บาดเจ็บอื้อ

Palestinians mourn around the bodies of the Abu Dalal family killed in an Israeli military strike during their funeral at Al-Awda Hospital in Nuseirat, central Gaza Strip, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

นายอิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวหาว่าฮามาสโจมตีฉนวนกาซ่าจนทหารอิสราเอลเสียชีวิตและละเมิดข้อตกลงในการส่งคืนศพตัวประกัน ด้านฮามาสระบุว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” กับการโจมตีและยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิง

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ยืนยันว่า “ไม่มีอะไร” ที่จะส่งผลกระทบต่อการหยุดยิง แต่เสริมว่าอิสราเอลควร “ตอบโต้” เมื่อทหารของตนตกเป็นเป้าหมาย

อิสราเอลอ้างฮามาส – Members of Israeli defense forces carry the coffin of the reservist Master Sergeant Yona Efraim Feldbaum, who was killed in the Gaza Strip, during his funeral at Mount Herzl military cemetery, in Jersualem, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Leo Correa)

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (ไอดีเอฟ) ระบุเมื่อเช้าวันพุธว่ากลับมา “บังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง” หลังโจมตีหลายระลอก โดยสามารถสังหารเป้าหมายและผู้ก่อการร้ายหลายสิบรายซึ่งรวมถึงผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธอย่างน้อย 30 คน “ไอดีเอฟยังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงและจะตอบโต้อย่างหนักแน่นต่อการละเมิดข้อตกลงนี้” ไอดีเอฟย้ำผ่านแถลงการณ์

ส่วนสำนักงาน นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล ระบุว่านายเนทันยาฮูสั่งการให้กองกำลังไอดีเอฟดำเนินการโจมตีอย่างรุนแรงในฉนวนกาซ่า แต่ไม่ได้ระบุถึงเหตุผล อย่างไรก็ตาม นายแคตซ์กล่าวว่ากลุ่มฮามาสล้ำเส้นด้วยการโจมตีทหารอิสราเอล “ฮามาสจะต้องชดใช้หลายเท่าสำหรับการโจมตีทหารและการละเมิดข้อตกลงในการส่งตัวประกันที่เสียชีวิตกลับคืน”

อิสราเอลอ้างฮามาส “ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง” ถล่มยับกาซ่า ดับทะลุร้อย-บาดเจ็บอื้อ

อิสราเอลอ้างฮามาส – Yahya Eid mourns over the body of his 10-year-old nephew, Shabaan Eid, who was killed in an Israeli army strike on the Bureij camp, during his funeral at Al-Awda Hospital in Nuseirat, central Gaza Strip, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

อิสราเอลอ้างฮามาส “ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง” ถล่มยับกาซ่า ดับทะลุร้อย-บาดเจ็บอื้อ

Mahmoud Shakshak, right, holds the bodies of his 5-year-old son, Fadi, and his 8-year-old daughter, Sara, who were killed in an Israeli army strike, at Shifa Hospital in Gaza City Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Yousef Al Zanoun)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
3

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
4

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
6

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
7

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
8

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ
10

ลิลลี่ แชร์โพสต์เพจปลอมลั่นล่าสุดท้อง! แห่คอมเมนต์กำลังจะยินดีอ่านจบด่ากันลั่น