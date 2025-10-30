อกหักไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ! พนักงานอินเดียขอลาหัวหน้าแบบตรงไปตรงมา “ผมเพิ่งอกหักครับ” CEO ถึงกับแชร์ลงโซเชียล บอกนี่แหละ ใบลาที่จริงใจที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
ทุกวันนี้ วิธีคิด และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นเจนซี (Gen Z) มักกลายเป็นหัวข้อพูดถึงในโลกโซเชียลอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัว มุมมองต่อความสัมพันธ์ รวมถึงทัศนคติในการทำงานที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์จากอินเดียที่ทำให้โลกออนไลน์พูดถึงอย่างกว้างขวาง
เรื่องราวนี้มาจาก จัสวีร์ ซิงห์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของแอปพลิเคชันหาคู่ Knot Dating ในเมืองคุร์เคาน์ ประเทศอินเดีย ซึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพอีเมล “คำขอลาหยุด” จากพนักงานคนหนึ่ง พร้อมเขียนแคปชันว่า “Gen Z doesn’t do filters!” หรือ “เจนซีไม่รู้จักคำว่าฟิลเตอร์!”
คำพูดนี้ไม่ได้หมายถึง “ไม่ใช้ฟิลเตอร์แต่งรูป” แต่หมายถึง “การพูดตรง ๆ ที่ไม่เสแสร้ง” เพราะเนื้อหาในอีเมลของพนักงานคนนี้นั้น ซื่อ และตรงไปตรงมาจน CEO เองยังทึ่ง!
โดยในอีเมล พนักงานระบุว่า “ผมเพิ่งอกหักมาครับ และยังโฟกัสกับงานไม่ได้เลย อยากขอเวลาพักสั้น ๆ วันนี้ผมทำงานจากที่บ้าน และอยากขอลาจากวันที่ 28 ถึงวันที่ 8 นะครับ”
ซิงห์เล่าว่า ใบลาฉบับนี้คือ “ใบลาที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่ผมเคยได้รับมาในชีวิต” พร้อมโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่นานก็กลายเป็นไวรัล ถูกแชร์ต่อ และพูดถึงอย่างรวดเร็ว
ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชม หลายคนมองว่าความซื่อสัตย์แบบนี้คือสิ่งที่น่ารัก และน่ายกย่อง “อย่างน้อยเขาก็ซื่อสัตย์กับหัวใจ และงานของตัวเอง” หนึ่งในคอมเมนต์เขียนไว้ ขณะที่บางคนก็แซวอย่างเอ็นดูว่า “อย่าลืมกลับมาทำงานพร้อมหัวใจที่แข็งแรงขึ้นนะครับ!”
อีกด้านหนึ่ง ความเห็นของชาวเน็ตก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน หนึ่งในคอมเมนต์ยอดนิยมเขียนว่า “ผมจะอนุมัติทันทีเลยนะ ความซื่อสัตย์บวกกับเหตุผลที่มีผลต่อการทำงานแบบนี้ แค่สองประโยคก็รู้แล้วว่าเป็นพนักงานที่ดีแน่ ๆ คุณนี่แหละเจ้านายที่ยอดเยี่ยม! ชนแก้วครับ!”
บางคนถึงขั้นหยิบเรื่องนี้มาเปรียบเทียบระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ อย่างขบขันว่า “Gen Z อกหักก็ขอลาไปพักใจ แต่สมัย Gen Y อกหักก็ยังร้องไห้ในห้องน้ำแล้วกลับมาส่งงานทันเวลาอยู่ดี เดี๋ยวนี้ Gen Z ทำเหมือน HR เป็นนักบำบัด ส่วนอีเมลบริษัทก็กลายเป็นไดอารี่ส่วนตัว!”
ขณะที่อีกคนก็เสริมต่อขำ ๆ ว่า “อีเมลต่อไปคงเป็นแนว ‘หัวหน้าครับ ดาวพุธ กำลังย้อนไปครับ ขอลาทำงานจากบ้านจนกว่าดาวจะหันหน้ากลับมาปกติ’ นะครับ”
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ไม่ได้จบแค่ความฮา เพราะหลายคนมองว่ามันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในที่ทำงานยุคใหม่ ที่คนรุ่นใหม่กล้าแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์กับทั้งหัวใจ และหน้าที่ของตัวเอง โดยเฉพาะในยุคที่สุขภาพจิตเริ่มถูกให้ความสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงาน
ท้ายที่สุด แม้จะมีทั้งเสียงชื่นชม และเสียงที่มองว่า “อารมณ์ส่วนตัวไม่ควรปะปนกับงาน” แต่เหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาใหม่ในโลกออนไลน์ว่า การเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัล อาจไม่ได้หมายถึงการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวเสมอไป
