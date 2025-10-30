ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ

ยายออสซี่ดับ – วันที่ 30 ต.ค. บีบีซีรายงานว่า เกิดเหตุน่าเศร้าสลดใจที่ประเทศออสเตรเลีย หลังหญิงวัย 80 ปี ซึ่งไปท่องเที่ยวเกาะทางเหนือของประเทศต้องเสียชีวิตเพราะถูกทอดทิ้งไว้บนเกาะตามลำพัง เนื่องจากทัวร์ผู้รับผิดชอบละเลยที่จะนับลูกทัวร์ก่อนเดินทางออกจากเกาะ

ผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังว่า นางซูซาน รีส อายุ 80 ปี เป็นหนึ่งในผู้โดยสารบนเรือสำราญของบริษัททัวร์ คอรัล แอดเวนเจอร์ ซึ่งออกเดินทางไปยังมหาแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ และไปทอดสมออยู่ที่เกาะลิซาร์ด ไอส์แลนด์ เพื่อให้ลูกทัวร์ได้ทำกิจกรรมประดาน้ำหรือเดินขึ้นเขา

นางแคทเธอรีน รีส บุตรสาวของผู้ตาย ระบุว่า รู้สึกช็อกและเศร้าเสียใจมากที่บริษัททัวร์เดินทางออกจากเกาะโดยที่ไม่ได้พาแม่ของตนกลับมาด้วย โดยนางรีส ยืนยันว่า แม่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนที่ชอบเดิน ออกกำลังกาย และทำสวน

รายงานระบุว่า ผู้เสียชีวิตเป็นหนึ่งในลูกทัวร์ของโปรแกรมเดินทางล่องทะเล 60 วัน รอบประเทศออสเตรเลีย ค่าตั๋วราคาหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (หลายแสนบาท) ล่าสุด สำนักงานความปลอดภัยทางทะเลออสเตรเลีย (Amsa) กำลังอยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริง

ช่วงเกิดเหตุเป็นตอนที่ลูกทัวร์ลงไปทำกิจกรรมที่เกาะลิซาร์ด ไอส์แลนด์ โดยผู้เสียชีวิตเลือกที่จะเดินขึ้นไปยอดเขาพร้อมกับลูกทัวร์คนอื่นๆ แต่ระหว่างทางเกิดรู้สึกไม่สบาย ทางคณะทัวร์จึงแนะนำให้ผู้เสียชีวิตเดินกลับลงไปที่ตีนเขาเองตามลำพังเพื่อพักผ่อน

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะทัวร์ทั้งหมดทำกิจกรรมและเดินทางกลับออกจากเกาะดังกล่าวไปยังเรือสำราญที่ทอดสมออยู่ใกล้ๆ กลับไม่มีผู้เสียชีวิตเดินทางมาด้วย ซึ่งทางบุตรสาวของผู้เสียชีวิต กล่าวโจมตีว่า เป็นความล้มเหลวจากการไม่ใส่ใจและการขาดสามัญสำนึก

โฆษก Amsa ระบุว่า ทางหน่วยงานได้รับแจ้งเหตุคนสูญหายจากกัปตันเรือสำราญของคอรัล แอดเวนเจอร์ครั้งแรกเมื่อเวลา 21.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของเมื่อวันเสาร์ที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา จึงเร่งส่งกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปยังเกาะลิซาร์ด ไอส์แลนด์ แต่ไม่พบใคร จึงพักภารกิจไปตอนรุ่งสาง

ต่อมาช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. ทาง Amsa ส่งเฮลิคอปเตอร์ออกตระเวนค้นหาที่เกาะดังกล่าวอีกครั้งจึงได้พบร่างไร้วิญญาณของผู้เสียชีวิตบนเกาะในช่วงสาย

ด้านซีอีโอของบริษัททัวร์ คอรัล แอดเวนเจอร์ กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต และย้ำว่ากำลังดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสืบสวนของตำรวจของรัฐควีนส์แลนด์

นางแฮร์เรียต มัลลินสัน บรรณาธิการทัวร์เรือสำราญของเว็บไซต์ท่องเที่ยว Sailawaze กล่าวว่า การปล่อยให้ผู้โดยสารเดินกลับไปลงเรือเองนั้นไม่ควรเกิดขึ้น

และว่าเจ้าหน้าที่ของทัวร์เรือสำราญตามปกติแล้วจะเคร่งครัดกับเรื่องผู้โดยสารมาก โดยมีเทคโนโลยีการติดตามและตรวจนับอย่างรัดกุมเสมอ เหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้หาได้ยากและน่าจะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

