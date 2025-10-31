กรมส่งเสริมการเกษตร พลิกโฉมเกษตรไทยให้เป็น ‘ผู้ประกอบการ’ ภายใต้โครงการ ‘1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง’ ผลิตสินค้าตอบโจทย์ตลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
วันที่ 31 ต.ค. 2568 ที่ห้องประชุมใหญ่อาคารข่าวสด เทคโนโลยีชาวบ้าน ผู้นำสื่อออนไลน์ด้านการเกษตรครบวงจร จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมมนาในหัวข้อ ‘Agri-Next พลิกโฉมเกษตรไทยสู่ผู้นำเกษตรมูลค่าสูง’
โดยได้รับเกียรติจาก นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้นกล่าวปาฐกถา พร้อมผู้บริหารภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โกโก้
อาทิ นายไพฑูรย์ กระโทกนอก เจ้าของ COCOA FARM ลำตะคอง นายนที มาลีเพชร ตัวแทนจาก Kad Kokoa แบรนด์โกโก้สัญชาติไทย นายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ผู้ก่อตั้ง Distar Fresh Farm, นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของสวนจันทร์เรือง นายอภิวรรษ สุขพ่วง เจ้าของไร่สุขพ่วง
โดยมีผู้บริหารเครือมติชน นำโดย นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ นางสาวกรชุลี เสนะเวส ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการเส้นทางเศรษฐีและเทคโนโลยีชาวบ้าน พร้อมผู้บริหารในเครือมติชน ให้การต้อนรับ
งานสัมมนา ‘Agri-Next พลิกโฉมเกษตรไทยสู่ผู้นำเกษตรมูลค่าสูง’ นอกจากมีเวทีสัมมนาสุดเข้มข้นทั้งจากภาครัฐ และกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โกโก้แล้ว ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. ได้เปิดพื้นที่ Agri Matching Zone พื้นที่การสร้างเครือข่ายให้ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ร่วมฟังสัมมนาที่มีความสนใจเรื่องการเกษตร ได้เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนไอเดียและนวัตกรรมการเกษตรร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเกษตรมูลค่าสูงในอนาคต
จากนั้น เวลา 13.10-14.10 น. เป็นการกล่าวปาฐกถาพิเศษ Special Talks : “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง : จากต้นแบบสู่โมเดลระดับชาติ” โดย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เวลา 14.15-15.15 น. เวทีสัมมนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ หัวข้อ ปลดล็อกโกโก้ไทย โอกาสการเติบโตในตลาดเกษตรมูลค่าสูง โดย นายไพฑูรย์ กระโทกนอก เจ้าของ COCOA FARM ลำตะคอง และ นายนที มาลีเพชร ตัวแทนจาก Kad Kokoa แบรนด์โกโก้สัญชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงไปไกลระดับชาติ ดำเนินรายการโดย นายอภิวรรษ สุขพ่วง เจ้าของไร่สุขพ่วง
เวลา 15.15-16.15 น. เวทีสัมมนาในหัวข้อ ‘Smart Farming’ เกษตรยุคใหม่ ทำน้อยได้มาก โดย นายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ผู้ก่อตั้ง Distar Fresh Farm และนายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของสวนจันทร์เรือง