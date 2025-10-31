“กุ้งพลอย” อดีตภรรยาพระเอกดัง เจอชายปริศนาส่งแชทหื่น-คลิปลับ คุกคามทางเพศ ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล อยู่คนเดียวหวั่นไม่ปลอดภัย เคยเตือนแล้วแต่ไม่ฟัง
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ หรือ อี้ แทนคุณ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พา กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ หรือ ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์ อดีตภรรยา หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ พระเอกดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอท.
เพื่อร้องขอความช่วยเหลือ หลังถูกถูกผู้ไม่หวังดีส่งข้อความและรูปภาพมาคุกคามทางเพศ จนเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัย โดยนำภาพและแชทข้อความสนทนาต่าง ๆ มามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณา
กุ้งพลอย กล่าวว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้พยายามคุกคามทางเพศ ใช้แอคเคาท์อวตาร ส่งข้อความลามก รูปภาพ คลิปวิดีโอขณะกำลังช่วยตัวเองมาให้ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลที่เป็นช่องทางขายสินค้าออนไลน์ของตน
รวมถึงพยายามตามติดการใช้ชีวิตประจำวันของตนผ่านทางแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกที่ตนไลฟ์ขายของออนไลน์ จนเกิดความหวาดกลัวเกรงจะไม่ปลอดภัย เพราะทุกวันนี้ตนใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังคนเดียว
ที่ผ่านมาเขาเคยส่งข้อความและรูปภาพลักษณะคุกคามทางเพศมาให้หลายครั้ง ซึ่งตนเคยตักเตือนขอให้เขาหยุดพฤติกรรมดังกล่าวไปแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ยังคงทำเช่นเดิม ด้วยเหตุนี้ตนจึงตัดสินใจนำเรื่องไปปรึกษานายแทนคุณ ก่อนจะรับคำแนะนำให้มาแจ้งความดำเนินคดี เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองจากคนที่มาละเมิด เราจะได้ทำมาหากินอย่างปลอดภัย เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร
ขณะที่ นายแทนคุณ กล่าวว่า สำหรับพฤติกรรมของชายคนดังกล่าว น่าจะเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายอาญาหลายมาตรา เมื่อเตือนแล้วยังไม่หยุด ก็จำเป็นต้องใข้กฎหมายดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะหากปล่อยไว้จะเป็นภัยต่อสังคม
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน ได้สอบปากคำผู้เสียหายไว้ ก่อนนำไปรวบรวมกับพยานหลักฐานต่าง ๆ และส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการต่อไป