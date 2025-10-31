ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 28 ผันผวนยังขึ้น-ลงต่อเนื่อง จับตาสถานการณ์ราคา ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,200 บาท ขายออก 61,300 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำประจำวันนี้ (31 ต.ค. 2568) ขยับขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 62,100 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association ณ เวลา 16.22 น. ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,200 บาท ขายออก 61,300 บาท ตามประกาศครั้งที่ 28 ประจำวันนี้
ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,972.96 บาท ราคาขายออกบาทละ 62,100 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,002.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
สรุปราคาทองคำ วันที่ 31 ต.ค. 2568
ประกาศครั้งที่ 28
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 27
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 26
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 25
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,400 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,170.04 บาท
• ขายออก บาทละ 62,300 บาท
ประกาศครั้งที่ 24
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 23
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,500 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,276.16 บาท
• ขายออก บาทละ 62,400 บาท
ประกาศครั้งที่ 22
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 21
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,400 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,170.04 บาท
• ขายออก บาทละ 62,300 บาท
ประกาศครั้งที่ 20
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 19
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,350 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,124.56 บาท
• ขายออก บาทละ 62,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 18
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050.00 บาท
ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100.00 บาท
ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050.00 บาท
ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,100 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,882. บาท
• ขายออก บาทละ 62,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,100 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,882. บาท
• ขายออก บาทละ 62,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท