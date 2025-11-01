กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 12 เตือน อากาศแปรปรวน เปิดชื่อจังหวัดไหนบ้าง เจอร่องมรสุมกำลังแรง ฝนถล่มหนัก ระวังอันตราย น้ำท่วมบางพื้นที่

วันที่ 2 พ.ย.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย
ฉบับที่ 12 (319/2568) (จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568) ระบุว่า ในวันที่ 2 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

โดยเฉพาะจังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากแนวร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลาง

ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 12 เตือน อากาศแปรปรวน เปิดชื่อจังหวัดไหนบ้าง เจอร่องมรสุมกำลังแรง ฝนถล่มหนัก ระวังอันตราย น้ำท่วมบางพื้นที่

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 12 เตือน อากาศแปรปรวน เปิดชื่อจังหวัดไหนบ้าง เจอร่องมรสุมกำลังแรง ฝนถล่มหนัก ระวังอันตราย น้ำท่วมบางพื้นที่

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
3

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
4

เวลาทองดูแลสุขภาพ! ทำ 4 อย่างนี้หลังตื่นนอน ช่วยขจัดสารพิษในลำไส้-ผิวดี
5

ยายดับ 2 ศพ เจ็บสาหัสอีก 2 พากันไปใช้คนละครึ่ง ขากลับกระบะตกถนนชนท่ออย่างแรง
6

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
7

รักแม่มาก เกรท วรินทร กลับร้านทองเจ๊กุ้ง ตอบราคาทองจะถึง 70,000 มั้ย
8

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. - 8 พ.ย. 2568)เช็กดวงทรัพย์สินเงินทอง การท่องเที่ยวทางไกล การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
9

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 40 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก