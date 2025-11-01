กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 12 เตือน อากาศแปรปรวน เปิดชื่อจังหวัดไหนบ้าง เจอร่องมรสุมกำลังแรง ฝนถล่มหนัก ระวังอันตราย น้ำท่วมบางพื้นที่
วันที่ 2 พ.ย.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย
ฉบับที่ 12 (319/2568) (จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568) ระบุว่า ในวันที่ 2 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักบางพื้นที่
โดยเฉพาะจังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากแนวร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลาง
ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.