ควันดำลอยสูง ไฟไหม้บ้าน เผาวอดทั้งหลัง สลด พบศพอดีตพนักงานการไฟฟ้า ถูกไฟคลอกสิ้นใจในห้องน้ำ เจอเงินสดเป็นปึกนับล้านบาทในกองเพลิง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พ.ย.2568 ร.ต.ท.ภักดีภูมินทร์ ดาวล้อมจันทร์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.พระประแดง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยนครเขื่อนขันธ์ 5 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลัดหลวง
ที่เกิดเหตุเข้าซอยประมาณไป 200 เมตร มีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เพลิงกําลังลุกไหม้ โดยมีรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลเมืองลัดหลวง 3 คัน รถน้ำดับเพลิง อบต.บางยอ 1 คัน รถน้ำเทศบาลเมืองพระประแดง 1 คัน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ระดมฉีดน้ำที่จุดเกิดเหตุ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลง
นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลัดหลวง เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ ทราบว่า มีผู้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน คือ นายสุวิช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 79 ปี เจ้าของบ้าน อดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ น.ส.พรรษินี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี หลานสาว
หลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบบ้านหลังต้นเพลิงเสียหายหมดทั้งหลัง และพบร่างผู้เสียชีวิตคือ นายสุวิช สภาพศพนอนหงายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำชั้นล่าง ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีแดง มีผ้าขาวม้า 3 สี คลุมท่อนล่าง มีร่องรอยพุพองที่แขน ลำตัว และเป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ขณะเกิดเหตุ นายสุวิชอยู่เพียงลําพังคนเดียว เนื่องจากหลานสาวออกไปทํางาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบธนบัตรในหลายราคาจํานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้เสียหาย ถูกเก็บไว้ในกล่องกระดาษบ้าง ในลังไม้บ้าง อยู่บริเวณกลางบ้าน คาดว่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บรวบรวมและบันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน ส่วนสาเหตุในการเกิดเหตุครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าทจะประสานกองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุที่แท้จริงในครั้งนี้
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิต ตำรวจจะให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริง จากนั้นจะมอบศพให้ญาติรับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
น.ส.พรรณี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี เพื่อนบ้าน กล่าวว่า ตนได้นำผ้าออกมาตากข้างบ้าน พบมีกลุ่มไฟลุกไหม้ออกมาจากข้างบ้าน จึงตะโกนร้องว่าไฟไหม้เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครได้ยิน จึงบอกหลานให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
จากนั้นแสงเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วมาที่บ้านของตน ซึ่งบ้านต้นเพลิงที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ได้มีกลุ่มควันออกมาจากบริเวณกลางบ้าน ซึ่งบ้านของตนก็ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง นอกจากนี้ ยังมีคนแก่ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ตนได้ให้หลานรีบนำแม่ออกจากที่เกิดเหตุไปก่อนหน้านี้แล้ว
ด้าน นางพนิดา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุตนนั่งอยู่ภายในบ้านพัก จากนั้นได้ยินเสียงดังลักษณะคล้ายประทัด จึงออกมาดูก็พบว่ามีแสงเพลิงลุกไหม้บ้าน ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านของตน
จากนั้นจึงโทรบอกแฟนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อมาระงับเหตุ แต่แสงเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว เพราะเนื่องจากเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น จึงทำให้ควบควบคุมเพลิงด้วยความยากลำบาก และลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งปกติแล้วเจ้าของบ้านจะอาศัยอยู่กับหลานสาว แต่วันนี้หลานสาวออกไปทำงาน จึงทำให้คุณตาอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง และตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าคุณตาที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่ไหน วอนเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาอยู่
น.ส.จ๋า (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี กล่าวว่า ช่วงเกิดเหตุไฟไหม้ ตนได้มองเห็นกลุ่มควันขึ้นสูง จากนั้นได้มีเพื่อนบ้านโทรมาแจ้งว่ามีไฟไหม้ ตนจึงรีบวิ่งเข้ามาดู ก็พบว่าบ้านที่เกิดเหตุ ได้มีแสงเพลิงลุกไหม้โหมอย่างแรง จากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึง ซึ่งตนเห็นประตูล็อกจากด้านใน และคาดว่า น่าจะมีคนอาศัยอยู่ข้างใน
จึงวอนให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพังประตูเพื่อเข้าไปดับเพลิง ซึ่งขณะนี้ตนยังไม่พบตัวเจ้าของบ้าน ซึ่งปกติแล้วเจ้าของบ้านเป็นคนอัธยาศัยดี พูดจายิ้มแย้ม และทักทายตนอยู่ตลอดเวลา แต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
คุณตาที่เป็นเจ้าของบ้าน น่าจะอาศัยอยู่เพียงลำพัง ซึ่งหลานสาวได้ออกไปทำงานข้างนอก บ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้เป็นบ้านไม้ จึงทำให้เพลิงลุกลามไปบ้านข้างเคียงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว ปลูกมานานกว่า 40 ปีแล้ว