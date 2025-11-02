กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนักเบาสลับบางวัน อาจเกิดน้ำท่วม เตรียมรับมือมวลอากาศเย็น จับตาพายุ 1 ลูก
วันที่ 2 พ.ย.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.:(นับตั้งแต่ 07.00 น. ถึงเวลา 07.00 น.วันรุ่งขึ้น) และลมที่ระดับ 850hPa (1.5 กม.) 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 2-11 พ.ย.68 init. 2025110112 จากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา (TMD-WRFDA) เฉดสีแสดงถึงปริมาณฝน (มม.) สีเขียวฝนเล็กน้อย สีแดงหมายถึงฝนหนัก (มากว่า 35.1มม.):
ช่วง 2-3 พ.ย.68 คาดว่าจะมีเมฆมาก ยังและมีฝนตกต่อเนื่องได้บริเวณประเทศไทยตอนบน ยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบน กำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุม ที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน ลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม
และช่วง 1-2 วันนี้ ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตก ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก กทม. ปริมณฑลและภาคใต้ตอนบน ต้องระวังฝน ออกนอกบ้านยังต้องพกร่ม เสื้อกันฝน ระวังรักษาสุขภาพ อากาศที่เปลี่ยนแปลง อาจเจ็บป่วยได้ง่ายในระยะนี้ เกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือตากผลผลิต ต้องเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้
สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย มีฝนตกกระจาย ต้องระวังฝนตกหนัก และฝนตกสะสม ฝนจะมีตกหนักเบาสลับบางวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ คลื่นลมแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ช่วง 4-9 พ.ย.68 มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนอีกครั้ง ฝนเริ่มลดลง แต่ยังมีเกิดขึ้นบางแห่ง
และติดตามพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้
และช่วง 6-8 พ.ย.68 จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนาม แต่พอมาปะทะอากาศเย็น จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ยังต้องติดตามเป็นระยะ ๆ เนื่องจากทิศทางและกำลังพายุ ยังเปลี่ยนแปลง
และช่วงวันที่ 10 -11 พ.ย.68 มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน เป็นระบบมากขึ้น อากาศจะเริ่มเย็นในตอนเช้า ฝนลดลง ยังมีฝนบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล
(ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศ)