สมชาย–เยาวภา เข้าเยี่ยม ทักษิณ เผยสุขภาพดีขึ้น พยายามดูแลตัวเอง คุมอาหาร-ออกกำลังกาย เรือนจำกลางคลองเปรมน้ำท่วมหลังฝนถล่ม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พ.ย.2568 ที่เรือนจำกลางคลองเปรม วันนี้ถือเป็นครั้งที่ 13 สำหรับการเยี่ยมญาติ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 ก.ย. โดยเมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา มี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ พร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว นายทักษิณ ชินวัตร
โดยช่วงเช้าของวันนี้บริเวณวงเวียน และด้านหน้าทางเข้าของเรือนจำกลางคลองเปรม ยังคงมีน้ำท่วมขังหลังจากที่ช่วงคืนวานนี้ มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทั้งนี้มีรายงานว่าทางด้านครอบครัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ขอยกเลิกในการเข้าเยี่ยมในวันนี้
นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ เดินทางมาพร้อม นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นน้องเขยของนายทักษิณ และ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ โดยเดินทางมาด้วยรถตู้ส่วนบุคคล Mercedes-Benz สีขาว ทะเบียนกรุงเทพ เมื่อลงจากรถตู้ทั้งคู่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
ต่อมาเวลา 10.50 น. นายสมชายและนางเยาวภา ออกมาจาการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ พร้อมกับทนายความ โดย นายสมชาย กล่าวว่า วันนี้ได้ถามสารทุกข์สุขกัน ตนเป็นห่วงว่าท่านจะเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ท่านไม่ได้ฝากอะไรออกมา เพียงแค่บอกว่าต้องดูแลสุขภาพกัน มีการถามถึงลูกและหลานว่าอยู่กันอย่างไรบ้าง ตนก็บอกว่าทุกคนเป็นห่วงท่าน ส่วนอาการป่วยของท่านก็รักษากันไปแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ท่านไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมากมาย
ด้าน นายวิญญัติ กล่าวว่า บริเวณราชทัณฑ์มีน้ำท่วมขังแต่โรงนอนจะไม่ท่วมแต่มีหลายพื้นที่ท่วมทางเรือนจำรีบระบายน้ำออกท่วมตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว ท่านทักษิณสุขภาพก็ดีขึ้น ท่านพยายามจะดูแลตัวเอง โดยควบคุมอาหารและออกกำลังกายบ้าง และครอบครัวจะมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 6 พ.ย.
ทั้งนี้มีรายงานจากเพจเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯว่าขอประกาศงดเยี่ยมญาติ 1 วัน เนื่องจากพื้นที่ให้บริการมีน้ำท่วมขัง จึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน แต่สำหรับเรือนจำกลางคลองเปรมนั้น ยังคงเปิดให้มีการเยี่ยมญาติ ซื้อสินค้าและฝากเงินตามปกติ