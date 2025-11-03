สธ.แถลงปม ยาดมสมุนไพรดัง ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง เจ้าของหงส์ไทย น้อมรับความผิดพลาด รับเครียด กดดัน สภาพจิตใจย่ำแย่
วันที่ 3 พ.ย.2568 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดสธ. เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการอย. ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข้อเท็จจริง กรณีโรงงานผลิตยาดมสมุนไพร ที่ไม่ขออนุญาตสถานที่ผลิต และการพัฒนาตลาดสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก โดยใช้ยาดมสมุนไพรเป็นซอฟต์พาวเวอร์
นายพัฒนา กล่าวว่า ขอยืนยัน กระบวนการของ อย. ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ยึดหลักความโปร่งใส ทำงานตรงไปตรงมา ในการคุ้มครองผู้บริโภค และในนามกระทรวง และ อย. ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือของผู้ใดในการทำลายคู่แข่งทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแต่อย่างใด ส่วนเรื่องการตรวจสอบจับกุมวิเคราะห์ตามระบบ เนื่องจากพบตัวอย่างไม่ได้มาตรฐาน
และต้องดูต่อว่าต้นเหตุอยู่ที่ใด หรือมีกระบวนการรับรองที่ถูกต้องหรือไม่ จึงนำไปสู่การตรวจสอบ สถานที่ผลิต ยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้ง และทำลายอุตสาหกรรม เรายังคงสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง พร้อมยกระดับ อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
ทั้งนี้การสนับสนุนสมุนไพรไทย ก็เป็นหนึ่งภารกิจของกระทรวงสาธารณะ ที่มุ่งเน้นผลักดันดำเนินการออกสู่สังคมโลก ขอยืนยันความตั้งใจ และพร้อมให้โอกาส อีกทั้งจะจัดหน่วยงานให้คำปรึกษาให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในการพัฒนาสูตร อำนวยความสะดวกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการไปแข่งขันในตลาดโลกได้ และเพื่อไม่ให้มีปัญหาในลักษณะนี้อีก
นอกจากนี้จะทำการหารือกับผู้ผลิตเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับร่วมกับผู้ประกอบการ เอกชนไทยสู่สังคมโลกให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ดูแลผู้บริโภค ช่วยตรวจสอบ สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระบวนการและการทำงานอาจถูกมองไปในแง่การควบคุม ปกป้องผู้บริโภค แต่ในแง่สนับสนุนก็มีเช่นกัน ต้องเข้าใจว่าต้องปรบมือด้วยทั้งสองข้าง กรม หรือ กระทรวง อาจไม่มีความสามารถในการขายและผลิตเช่นเดียวกับเอกชน
อีกทั้งต้องขอขอบคุณ คุณธีพงษ์ ที่แสดงความเห็น ความรู้สึก ที่จะยกระดับกระบวนการผลิต กระบวนการขาย ไม่มีใครเก่งไปซะทุกเรื่อง ท่านเก่ง แต่การจะยกระดับอุตสาหกรรมยังต้องมีเรื่อง ของการตรวจสอบเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลก
ซึ่งทุกๆฝ่าย รัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ต้องมองไปในทางทิศทางเดียวกันว่า สมุนไพรไทยต้องรักษาและส่งเสริม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก แหล่งกำเนิด และวิธีการขาย เพราะมูลค่าตลาดยาดมสูงถึง 4,500 ล้าน และผู้ประกอบการกว่า 200 ราย ซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการตั้งกลุ่มสำหรับมาแชร์ไอเดีย และรักษาความลับทางธุรกิจ
ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทรา กล่าวว่า ล็อตสินค้าที่ตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ถูกเรียกเก็บคืนทั้งหมดแล้ว ส่วนตัวอย่างที่ อย. เก็บตรวจเพิ่มเติมและยังไม่ได้รับอนุญาต จะมีการประกาศผลต่อไป ขณะนี้ผู้ประกอบการยังคงได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการผลิต และยังไม่มีเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ พร้อมปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลของ อย. ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภค แต่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนั้น เลขาธิการ อย. ชี้แจงว่า การดำเนินงานของ อย. เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ โดยหลังการสุ่มตรวจวิเคราะห์จะต้องยืนยันผลจากสถานที่ผลิตและจำหน่าย พร้อมทำหนังสือถึงผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงให้รับทราบในการแก้ไขปรับปรุง
ทั้งนี้ อย. ใช้ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีมาตรฐานสูงและเป็นหน่วยงานของรัฐ การประกาศผลทุกครั้งมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และเมื่อผู้ประกอบการแก้ไขได้ตามกฎหมาย ก็สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ส่วนล็อตสินค้าที่มีปัญหาอีกกว่า 2 ล้านกระปุก ซึ่งถูกยึดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมนั้น เป็นสินค้าที่พบในสถานที่ผลิตที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงต้องถูกอายัดไว้ในคดี และไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้
หากทางผู้ประกอบการหงส์ไทยมีการแก้ไข ปรับปรุงแล้ว ผลิตภัณฑ์กลับมาวางขายได้ แสดงว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว เมื่อถามว่า มีคำแนะนำหรือไม่ ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ เภสัชกรหญิงสุภัทรา กล่าวว่า ก็ต้องดูตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ
การล้างและการจัดการ การนำมาอบแห้งและแปรรูป และที่สำคัญคือในขบวนการผลิตที่ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ดี มีคุณภาพที่สามารถควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต เพราะเชื้อโรคต่างๆมันปนเปื้อนได้ และท้ายที่สุดสามารถฉายรังสีเพื่อเพิ่มอายุของยาออกไปได้
ด้านนายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ บริษัทสมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ก็ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้เช่นกันและได้ยอมรับว่า ตนทำธุรกิจแบบพัฒนา ตนพัฒนาบางส่วน บางส่วนการพัฒนาผิดพลาดไม่ตรงประเด็น และปริมาณที่มากขึ้นเป็นช่องว่างของสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่อย.และสธ. เตือน ตนขอโทษ และน้อมรับทั้งหมด ไม่มีความดื้อดึง หรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องขอโทษ และขออภัยจริงๆกับบางอย่างที่ผมไม่สมควรในการพูดสื่อสาร ออกความคิดเห็นมากเกินไป
ตัวตนไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่มีความกดดัน ความเครียด มีหลายเรื่องที่ทำให้ตนสภาพจิตใจย่ำแย่ และดิ่งมากไป เราอยู่ในสังคม เราจะพยายามทำให้ดี ทั้งนี้ทางบริษัทจะพัฒนาและตั้งใจผลิตสมุนไพรให้คนไทยเป็นสินค้าไทย และเป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษ มีเสน่ห์