ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 62,200 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 4 พ.ย.2568 ปรับลดลง 100 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 62,200 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.05 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,300 บาท ขายออก 61,400 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,079.08 บาท และขายออกที่ราคา 62,200 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 3,981.00 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท