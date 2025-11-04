อย.ยันไทยไม่เจอ พาสต้า พร้อมทาน ปนเปื้อนลิสทิเรีย หลังสหรัฐฯ เรียกคืน 2 แบรนด์ดัง เหตุทำคนกินตายแล้ว 6 ศพ ป่วย 27 ราย เผยไทยไม่ได้นำเข้ายี่ห้อดังกล่าว

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) รายงานการระบาดของเชื้อแบคทีเรีย ลิสทิเรียโมโน-ไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) ในอาหารพาสต้าพร้อมทาน ส่งผลให้มีผู้ป่วย 27 ราย และเสียชีวิตถึง 6 ราย ในสหรัฐฯนั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วและขอยืนยันว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์พาสต้าที่ถูกเรียกคืนทั้ง 2 รายการ (Marketside Grilled Chicken Alfredo with Fettuccine และ Home Chef Heat & Eat Chicken Fettuccine Alfredo) นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

ภญ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า เชื้อแบคทีเรีย ลิสทิเรียโมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) ที่ก่อให้เกิดโรคลิสเทอโรซิส (Listeriosis) นี้ สามารถพบได้ทั่วไป ในสิ่งแวดล้อมและทนทานต่อสภาวะต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมได้ดี ตั้งแต่ระดับอุณหภูมิในร่างกายถึงอุณหภูมิในตู้เย็น เนื่องจากเชื้อลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส สามารถพบได้ทั่วไป จึงสามารถปนเปื้อนลงไปในอาหารได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม เชื้อดังกล่าวสามารถถูกทำลายได้โดยอุณหภูมิที่ใช้ปรุงอาหาร ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อลิสทิเรียโมโนไซโตจิเนส อาจมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ท้องเสีย อาเจียน ไปจนถึงอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

โดยเฉพาะในสตรีมีครรภ์ ทารกแรกเกิด ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ดังนั้น สุขลักษณะและอุณหภูมิในการประกอบอาหาร การบรรจุ การจัดเก็บรักษา และการขนส่ง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

“ขอแนะนำให้ผู้บริโภคที่ซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทาน เมื่อถึงบ้านรีบควรเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นตลอดเวลา อุ่นอาหารให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนรับประทาน และหลีกเลี่ยงอาหารดิบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ” ภญ.สุภัทรา กล่าว

 

