อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม ย้ำงต้องติดตามและประเมินเป็นระยะๆ เนื่องจากทิศทางและกำลังของพายุฯยังมีเปลี่ยนแปลง

วันที่ 4 พ.ย.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น“คัลแมกี” เช้าวันนี้ ยังมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกที่คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ ช่วงรอยต่อระหว่างคืนวันที่ 4 ถึงเช้าวันที่ 5 พ.ย.2568 และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางช่วง 6-7 พ.ย.2568 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ และสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน

โดยจะเริ่มทางภาคอีสานก่อน (จ.อุบลราชธานี) ในวันที่ 7 พ.ย.68 ถึงแม้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็ตาม แต่ยังมีโอกาสทำให้ประเทศไทยตอนบนมีเมฆฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสาน (จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป

โดยจะยังต้องติดตามและประเมินเป็นระยะๆ เนื่องจากทิศทางและกำลังของพายุฯยังมีเปลี่ยนแปลง ช่วงนี้จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ เฝ้าระวังฝนตกหนักอาจมีน้ำท่วมขังได้ และอาจส่งผลกระทบกับผลผลิตที่กำลังตากและเก็บเกี่ยว ได้รับความเสียหายได้ (ข้าวนาปี) และอาจมีน้ำขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

