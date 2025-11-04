กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับ 1 เตือนพายุคัลแมกี 7–9 พ.ย. เผยพื้นที่ฝนถล่มหนัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 4 พ.ย.68 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุคัลแมกี และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (321/2568) โดยระบุว่า

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (4 พ.ย. 68) พายุไต้ฝุ่น คัลแมกี (KALMAEGI) บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้แล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 10.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 121.3 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 6-7 พ.ย. 68 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และพายุดีเปรสชันตามลำดับ

จากอิทธิพลของ พายุคัลแมกี ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 7–9 พ.ย.68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 5–7 พ.ย. 68

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น.

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
3

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
4

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
5

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
6

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม
9

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
10

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส