กองทัพภาคที่2 ได้สรุปสถานการณ์ ทหารไทยปักธงเนิน350 ยึดปราสาทตาควายสำเร็จ นำร่างวีรชน 2 นายกลับประกอบพิธีสมเกียรติ พบปะทะประปรายหลายจุด ตรวจพบกัมพูชาใช้ UAV ไทยทำลายเสาสัญญาณโดรนเนิน 333
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. 2568 กองทัพภาคที่2 ได้สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2568 ตลอดทั้งวัน ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบสำคัญ ดังนี้
ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ช่องบก ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ
พื้นที่ช่องอานม้า ยังไม่พบการรุกขนาดใหญ่จากฝ่ายกัมพูชา โดยฝ่ายไทยได้ปรับการยิงอาวุธสนับสนุนไปยังพื้นที่เป้าหมายตามสถานการณ์
ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่ซำแต – โดนตรวล – ภูผี – สัตตะโสม – พนมประสิทธิโส – ช่องตาเฒ่า เกิดการปะทะในระดับเบาบาง ไม่มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ แต่ยังมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนเล็กยาวเป็นระยะ ตรวจพบเหตุระเบิดในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชา คาดว่าเป็นคลังกระสุนของทหารกัมพูชา ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ โดยมุ่งเป้าไปยังพื้นที่หมู่บ้านตามี และแนวทิศใต้ของภูมะเขือ
พื้นที่ผามออีแดง – ห้วยตามาเรีย ทหารกัมพูชาพยายามเข้าตีบริเวณประตูเหล็ก ทั้งสองฝ่ายปะทะกันด้วยปืนเล็กยาวและเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายไทยใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงตอบโต้ โดยเน้นเป้าหมายบนภูผีและห้วยตามาเรีย ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาตอบโต้ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงบ่ายถึงเย็น ฝ่ายกัมพูชาพยายามเข้าตีซ้ำบริเวณประตูเหล็ก แต่ฝ่ายไทยสามารถสกัดกั้นไว้ได้ พร้อมตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ (UAV/FPV) ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะบริเวณยอดภูมะเขือ และฝ่ายไทยสามารถทำลายเสาสัญญาณต้านอากาศยานไร้คนขับของฝ่ายตรงข้าม บริเวณเนิน 333
พื้นที่ภูมะเขือ – ช่องโดนเอาว์ – พลาญยาว – พลาญหินแปดก้อน ยังคงตรวจพบอากาศยานไร้คนขับแบบ FPV บินขึ้นจากบริเวณยอดภูมะเขือ และทั้งสองฝ่ายมีการยิงปะทะกันเป็นครั้งคราว โดยฝ่ายไทยยังคงเฝ้าตรวจและสังเกตการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
ชายแดนจังหวัดสุรินทร์
พื้นที่ช่องจอม – ช่องเปรอ – ช่องระยี ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
พื้นที่คนา เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสกัดกั้นการเสริมกำลังและการลำเลียงกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ด้านลึก
พื้นที่ตาควาย ฝ่ายกัมพูชาใช้รถถังยิงโจมตีฐานทหาร โดยกำลังพลฝ่ายไทยปลอดภัยทุกนาย และได้ตอบโต้ไปยังเป้าหมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชาทันที นอกจากนี้ยังตรวจพบการใช้อากาศยานไร้คนขับในหลายฐาน สะท้อนการลาดตระเวนด้านข่าวกรองอย่างเข้มข้น
ฝ่ายไทยสามารถยึดที่หมายได้สำเร็จ ทำการกวาดล้างพื้นที่และจัดตั้งฐานที่มั่น พร้อมเคลื่อนย้ายร่างทหารที่เสียชีวิต 2 นาย ออกจากพื้นที่เนิน 350 เพื่อไปประกอบพิธีอย่างสมเกียรติ
พื้นที่ช่องกร่าง และพื้นที่ตาเมือนธม ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ช่องสายตะกรู ไม่พบความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ