การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศปิด สถานีอรัญประเทศ ปรับแผนเดินรถสายตะวันออก เช็กตารางเดินขบวนรถที่นี่ หลังเหตุไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา

วันที่ 22 ธ.ค.2568 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขอแจ้งประกาศปิดสถานีอรัญประเทศ พร้อมปรับเปลี่ยนบวนรถสายตะวันออก เป็นการชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเทศบาลเมืองอรัญประเทศได้มีประกาศอพยพประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงไปยังศูนย์อพยพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

ตารางรถไฟสายตะวันออก ปิดสถานีอรัญประเทศ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้อง ประกาศปิดให้บริการสถานีรถไฟอรัญประเทศ พร้อมปรับแผนการเดินขบวนรถในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 279 กรุงเทพ(หัวลำโพง)-อรัญประเทศ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ(หัวลำโพง)-สระแก้ว

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 280 อรัญประเทศ-กรุงเทพ(หัวลำโพง) ปรับเปลี่นนเป็น สระแก้ว-กรุงเทพ(หัวลำโพง)
  • ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ(หัวลำโพง)-อรัญประเทศ-กรุงเทพ(หัวลำโพง) ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ(หัวลำโพง)-สระแก้ว-กรุงเทพ(หัวลำโพง)

การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อสามารถกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ทาง https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNST/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานีอรัญประเทศ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศปิด สถานีอรัญประเทศ ปรับแผนเดินรถสายตะวันออก เช็กตารางเดินขบวนรถที่นี่ หลังเหตุไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา

ที่มา การรถไฟแห่งประเทศไทย

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