ยิงสนั่นคลองเตย เจ็บ 3 คน รู้ตัวคนร้ายแล้ว ระดมชุดสืบสวน-ชุดปฏิบัติการพิเศษ เร่งปิดล้อมพื้นที่ ตรวจกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนี รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับ แจ้งข้อหาหนัก

25 ธ.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้ากรณีสายตรวจ สน.ท่าเรือ เข้าตรวจค้นตามเป้าหมายคดียาเสพติด ก่อนถูกผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืนยิงใส่ ทำให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นาย และประชาชน 2 ราย ได้รับบาดเจ็บรวม 3 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด ตำรวจสามารถ ระบุ ผู้ก่อเหตุได้แล้ว ซึ่งเป็นบุคคลตามเป้าหมายการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ และมีอาวุธปืนติดตัว เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ผู้ต้องหาได้ไหวตัวทัน และใช้อาวุธปืนยิงใส่ ทำให้ ร.ต.ต.ไพบูลย์ ชนูนันท์ รอง สวป.สน.ท่าเรือ ได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วมือ ขณะที่ประชาชน หญิง 2 ราย ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว อาการปลอดภัย

หลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหาถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขา ก่อนอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ มุ่งหน้าไปทางถนนรถไฟสายเก่า และหลบหนีข้ามเขตพื้นที่อย่างรวดเร็ว

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าเรือ ประสานกำลังชุดสืบสวนและชุดปฏิบัติการพิเศษ เร่งปิดล้อมพื้นที่ใกล้เคียง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมในข้อหาหนัก

ตำรวจ ยังเตือนประชาชน ในพื้นที่คลองเตย และใกล้เคียง หากพบชายต้องสงสัย มีบาดแผลถูกยิงบริเวณขา หรือ มีพฤติกรรมน่าสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

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