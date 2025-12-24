ตร. แจ้ง มือปืนยิงสนั่นคลองเตย หลบหนีออกพ้นพื้นที่แล้ว จัดชุดสืบสวน เร่งแกะรอย ตามจับผู้ก่อเหตุ แฉคนร้ายมีหมายจับคดีพยายามฆ่า กองพิสูจน์หลักฐานรีบตรวจลูกกระสุน จนท.หรือไม่
25 ธ.ค. 68 – ที่ สน.ท่าเรือ พลตำรวจโทนพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ช่วยราชการดูแลงานสืบสวนคดีสำคัญของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิทวัฒน์ ชินคำ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
ได้เรียกประชุมชุดสืบสวน สอบสวน สน.ท่าเรือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยทันทีเพื่อเร่งติดตามจับตัวนายบุรินทร์ มาดำเนินคดี
ด้าน พลตำรวจตรีวิทวัฒน์ เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่รู้จักทางหนีทีไล่ ในพื้นที่เป็นอย่างดี เบื้องต้นได้จัดชุดสืบสวน เร่งแกะรอยผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
สำหรับ นายบุรินทร์ ผู้ก่อเหตุ เป็นบุคคลที่มีหมายจับในคดีพยายามฆ่า โดยใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายผู้อื่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน ก่อนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ จะอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา
แจ้ง มือปืนยิงสนั่นคลองเตย หลบหนีออกพ้นพื้นที่แล้ว จัดชุดสืบสวน เร่งแกะรอย ตามจับผู้ก่อเหตุ
ซึ่งทางตำรวจสน.ท่าเรือ ได้เฝ้าสังเกตการณ์ และเตรียมเข้าค้นบ้านพักในวันพรุ่งนี้ แต่เมื่อตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับ ว่าพบความเคลื่อนไหวของ นายบุรินทร์ ออกจากที่พัก จึงพยายามเข้าตรวจค้นจับกุม แต่นายบุรินทร์ ใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาด้วยยิงสู้ตำรวจ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ยิงปะทะกันเกิดขึ้น และทำให้เยาวชนได้รับบาดเจ็บ 2 คน
ส่วนลูกกระสุนที่ไปถูกประชาชน ขณะนี้ให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแล้วว่า เป็นกระสุนจากของใคร เนื่องจากในขณะเกิดเหตุเป็นช่วงค่ำ ในพื้นที่ค่อนข้างมืด ซึ่งหากเป็นการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบ ในส่วนของความเสียหายทั้งหมด
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝากแจ้งเตือนถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันน่าสงสัย พกพาอาวุธปืนหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที
ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องการปราบปรามอาวุธปืนในพื้นที่ ได้ระดมกวาดล้างและปราบปรามมาโดยตลอด แต่ก็ยอมรับว่ายังมีขบวนการลักลอบจำหน่ายอาวุธปืน ซึ่งหลังจากนี้จะต้องเข้มงวดในการปราบปรามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย
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