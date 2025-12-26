ทหารไทย พลีชีพเพิ่ม รายที่4ของวันนี้ เตือน เขมรระดมยิง BM-21 ก่อนเซ็นหยุดยิง อาจมีผลกระทบทั้งฐานทหารและบ้านเรือนประชาชน หมู่บ้านติดชายแดน
วันที่ 26 ธ.ค.2568 ความคืบหน้าเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยมีรายงานแจ้งว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 06.05 น. ที่ผ่านมา ทหารของฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา ได้เริ่มเปิดฉากยิงถล่มกันไปมา โดยฝ่ายกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ระดมยิงมายังพื้นที่พลเรือน บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ต่อมาเวลาประมาณ 17.00 น. กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันมีกำลังพลเสียชีวิตในวันนี้ พื้นที่บ้านหนองจาน จำนวน 3 นาย ทั้งนี้เป็นนายทหารชั้นประทวน 1 นาย พลทหาร 2 นาย
ขณะเดียวกัน ทางอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว แจ้งเตือนด่วน อาจมีการระดมยิงด้วยอาวุธหนักจากฝ่ายตรงข้าม ก่อนลงนามหยุดยิง(GBC)ในวันพรุ่งนี้ อาจมีผลกระทบทั้งฐานทหารและบ้านเรือนประชาชน พื้นที่เสี่ยงภัย คือ หมู่บ้านติดชายแดน ห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
ล่าสุดมีรายงานว่า พลทหารนิธิกร สมทุม อายุ 21 ปี พลีชีพ ที่สมรภูมิบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว จากการโดนสะเก็ดระเบิดจรวด BM-21 ของฝ่ายกัมพูชา จนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เป็นรายที่ 4
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