กองทัพภาคที่ 1 เผล พลทหารนิธิกร สมทุม ไม่ได้เสียชีวิต แค่ได้รับบาดเจ็บ เผย อาการล่าสุดหลังผ่าตัด แพทย์อยู่ระหว่างดูแลอย่างใกล้ชิด

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 กองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า พลทหารนิธิกร สมทุม เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านหนองจาน เมื่อวันที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

เผยอาการล่าสุด พลทหารนิกร สมทุม

กองทัพภาคที่ 1 ระบุอีกว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า พลทหารนิธิกร ได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดทันที ปัจจุบันอาการปลอดภัย แพทย์อยู่ระหว่างดูแลอย่างใกล้ชิด

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