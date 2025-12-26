ครอบครัว-กำลังพล รอรับ 3 ทหารกล้า บูรพาพยัคฆ์ พลีชีพในสมรภูมิบ้านหนองจาน หลังเขมรถล่มยิงจรวด BM-21ส่งจากแนวหน้ากลับมาที่ รพ.ค่ายจักรพงษ์

เมื่อเวลา 24.15 น.วันที่ 27 ธ.ค. 2568 ขบวนหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จ.สระแก้ว และ มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (หน่วยกู้ภัยมังกร ) พร้อมขบวนรถทหาร รวมกว่า 30 คัน ได้รับร่าง 3 วีระบุรุษทหารกล้า ผู้สละชีพปกป้องอธิปไตยของไทย ชายแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ประกอบด้วย จ.ส.อ.พงศกร นาคทองดี อายุ 36 ปี พลทหาร ปฏิพัทธ์ ศรประดิษฐ์ อายุ 19 ปี และ พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม อายุ 22 ปี สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หรือ หน่วยบูรพาพยัคฆ์ มาที่ รพ.ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี ก่อนจะส่งต่อที่นิติเวช รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โดยมี ข้าราชการ พนักงาน รพ.ค่ายจักรพงษ์ และญาติ ครอบครัวทหารในค่ายจักรพงษ์ จำนวนมาก พร้อมด้วยนางทิพย์สุดา พันธุนนท์ อายุ 61 ปี มารดา นายไพโรจน์ เอี่ยมเอก อายุ 65 ปี บิดา นางวารีย์ ศิริฉันท์ อายุ 85 ปี ยาย และภรรยา ของ จ.ส.อ.พงศกร มารอรับร่างเหล่าวีระบุรุษผู้กล้ากลางดึกนี้ ก่อนจะทำพิธีเคลื่อนย้ายร่าง 3 ทหารกล้าไปตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาอย่างสมเกียรติต่อไป

มารดา จ.ส.อ.พงศกร หรือ จ่าดิว บอกว่า ลูกชายมีครอบครัวแล้ว มีลูกสาว 2 คน คนเล็กอายุ 5 ขวบ ลูกชายใช้นามสกุลของตา ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมายังส่งรูปลูกสาวช่วงกีฬาสีมาให้แม่ 2 ครั้ง แม่ก็จะบอกเออ บอกกับลูกชายอยู่ชายแดนยังมีอารมณ์ส่งรูป ลูกสาว อีกเหรอ ถ้าเขาอยู่ที่นี่ เขาจะเป็นคนเลี้ยงลูกเองส่วนภรรยาเขาขายของ เวลามาบ้านพักจะแอบมาไม่ให้ลูกสาวรู้ ลูกสาวก็รักพ่อมาก ติดพ่อมาก

 

 

 

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